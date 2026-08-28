افزایش ۵۹ درصدی راندمان آبیاری اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا ذاکری اظهار کرد: توسعه سامانههای نوین آبیاری و اجرای طرحهای مدیریت منابع آب موجب شده است راندمان آبیاری در استان به ۵۹ درصد برسد که این میزان بالاتر از میانگین کشوری است.
از مجموع حدود ۱۲۰ هزار هکتار اراضی آبی چهارمحال و بختیاری، تاکنون ۷۳ هزار و ۵۰۰ هکتار به سامانههای نوین آبیاری مجهز شده است.
این میزان بیانگر توسعه قابل توجه روشهای نوین آبیاری در اراضی کشاورزی استان و حرکت بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری به سمت افزایش بهرهوری آب، کاهش هدررفت منابع، مقابله با آثار خشکسالی و پایداری تولید است.