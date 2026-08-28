باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله لطفالله دژکام نماینده ولیفقیه در استان فارس در خطبههای نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به تقارن هفته وحدت و هفته دولت، اظهار کرد: در سیره خاتمالانبیا حضرت محمد مصطفی (ص)، هم بر وحدت امت اسلامی و هم بر خدمت به مردم که از وظایف مهم مسئولان و دولت به شمار میرود، تأکید فراوان شده است.
او با اشاره به فرازهایی از خطبه پیامبر اکرم (ص) در حجةالوداع افزود: پیامبر گرامی اسلام (ص) در آن خطبه تاریخی، مسلمانان را به اصولی سفارش کردند که باید نسل در نسل مورد توجه قرار گیرد.
دژکام با بیان اینکه پیامبر (ص) فرمودند خدای همه انسانها یکی است، تصریح کرد: هنگامی که همه یک خدا و معبود دارند، بسیاری از زمینههای اختلاف و نزاع باید از میان برداشته شود. همچنین همه انسانها فرزندان حضرت آدم (ع) هستند و این حقیقت، جایی برای برتریجویی، تکبر و فخرفروشی باقی نمیگذارد.
او ادامه داد: بسیاری از مشکلات و رنجهایی که بشریت امروز با آن مواجه است، ریشه در خودبرتربینی و نژادپرستی دارد. دین اسلام به انسان میآموزد که افتخار به نژاد، پدر و تبار، در حالی که همه فرزندان آدم (ع) هستیم، شایسته نیست.
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به تأکید پیامبر (ص) بر معیار تقوا گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند که گرامیترین انسانها نزد خداوند، پرهیزکارترین آنان هستند. همچنین در آموزههای اسلامی، مؤمنان برادر یکدیگر معرفی شدهاند و اگر روح برادری در جامعه حاکم شود، بسیاری از اختلافات و نزاعها از میان میرود.
دژکام با تأکید بر ضرورت رعایت حرمت مؤمنان اظهار کرد: غیبت، تهمت، بیاحترامی و تخریب شخصیت دیگران با آموزههای دینی سازگار نیست. امروز نیز در فضای مجازی گاهی مشاهده میشود که ابتدا شخصیت فردی تخریب میشود و سپس زمینه برای تهمت و بدگویی فراهم میآید؛ در حالی که این رفتارها باید کنار گذاشته شود.
او افزود: نقد سازنده حق همه افراد است و هیچکس نباید مانع نقد منطقی و مستدل شود، اما نقد با فحاشی، توهین و فضیحت تفاوت دارد. اگر کسی نقدی دارد، باید با استدلال و دلیل آن را مطرح کند، نه اینکه به شخصیت افراد توهین کند.
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به هشدار پیامبر اکرم (ص) درباره درگیری میان مسلمانان گفت: پیامبر (ص) مسلمانان را از آن برحذر داشتند که پس از ایشان به جان یکدیگر بیفتند و به جای ایستادگی در برابر دشمن، خود موجب تضعیف یکدیگر شوند.
او خاطرنشان کرد: دشمنان فراوانی در برابر ملت ایران قرار دارند و نباید با اختلاف و درگیریهای داخلی، زمینه خوشحالی و سوءاستفاده آنان را فراهم کنیم. ملت ایران بارها نشان داده است که در برابر دشمنان ایستادگی میکند و اجازه نمیدهد دشمن از اختلافات و گلایههای داخلی سوءاستفاده کند.
دژکام گفت: دلسوزی برای ارزشهای نظام اسلامی امری ارزشمند است، اما این دلسوزی نباید به بدگویی، فحاشی و ناسزاگویی نسبت به افرادی منجر شود که خود بخشی از همین مجموعه و جامعه هستند.
او فزود: هفته وحدت فرصتی است تا بیش از گذشته، چارچوبهای اخلاقی و ارزشی بیانشده از سوی پیامبر اکرم (ص) را در جامعه عملیاتی کنیم. هدف از بیان این مطالب، نادیده گرفتن نقاط قوت جامعه نیست، بلکه باید تلاش کنیم هر روز بهتر از گذشته باشیم و انسجام ملی خود را افزایش دهیم.
نماینده ولیفقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود و با اشاره به هفته دولت، گفت: دولت باید خود را خدمتگزار مردم بداند. امام راحل نیز خدمتگزاری به مردم را افتخاری بزرگ میدانستند و خوشا به حال کسی که بتواند خادم این ملت باشد.
او با قدردانی از تلاش مسئولان و مدیران برای خدمترسانی به مردم افزود: امروز نیز میز خدمت دولت در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد و نماینده عالی دولت در استان و مجموعه مدیران در خدمت مردم بودند.
دژکام با بیان اینکه خدمتگزاری نباید محدود به مدیران ارشد باشد، اظهار کرد: همه مدیران در هر سطحی باید نیت خدمت به مردم را در خود تقویت کنند. فرصت مسئولیت و خدمت محدود است و باید از این فرصت برای گرهگشایی از مشکلات مردم استفاده کرد.
او با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) گفت: بر اساس این روایت، دو خصلت از برترین نیکیهاست؛ نخست ایمان به خدا و دوم سود رساندن به بندگان خدا.
نماینده ولیفقیه در فارس افزود: خدمت به مردم نعمتی بزرگ است و اگر خداوند این فرصت را به فردی عطا کند، باید آن را قدر بداند. هر میزان که انسان بتواند به بندگان خدا سود و خیر برساند، آثار و برکات آن را در دنیا و آخرت خواهد دید.
دژکام تصریح کرد: مسئولان باید بدانند دوران خدمت و مسئولیت همیشگی نیست و فرصت محدودی در اختیار آنان قرار دارد؛ بنابراین باید از این فرصت برای خدمت صادقانه و گرهگشایی از کار مردم استفاده کنند.
او ادامه داد: خدمت به مردم را نباید تنها با معیارهای مادی سنجید. هر کار خیری که انسان برای رفع گرفتاری بندگان خدا انجام میدهد، دارای آثار و برکاتی است که خداوند به شکلهای مختلف در زندگی او و خانوادهاش نمایان میکند.
نماینده ولیفقیه در فارس گفت: تجربه طولانی مؤمنان و آموزههای وحیانی پیامبر اکرم (ص) نشان میدهد که خدمت به مردم از بزرگترین فرصتهایی است که خداوند در اختیار انسان قرار میدهد.
دژکام ضمن تبریک هفته دولت و روز کارمند به مسئولان و کارمندان، اظهار کرد: باید فرهنگ خدمت به مردم را بیش از پیش در جامعه گسترش دهیم و باور داشته باشیم که نفع رساندن به بندگان خدا، پاداشی بسیار فراتر از آنچه انسان در محاسبات مادی تصور میکند، به همراه دارد.
همکاری مردم و دولت، زمینهساز پیشرفت و حل مشکلات کشور است
امامجمعه شیراز در بخش دیگری با تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر ضرورت قدردانی از خدمات دولت، سرمایهگذاران و مردم تأکید کرد و گفت: تعامل و همراهی مردم و دولت، نقش مهمی در پیشبرد امور و تحقق پیشرفتهای اقتصادی دارد.
دژکام با اشاره به برگزاری مراسمهای مختلف به مناسبت این ایام، از برگزارکنندگان این مجالس قدردانی کرد و افزود: هیئتهای مذهبی استان فارس و شهرستان شیراز نیز مراسمی را صبح روز یکشنبه از ساعت ۶ در مسجد ایلخانی، واقع در خیابان ۹ دی و در جوار حرم مطهر، برگزار خواهند کرد.
هفته دولت؛ یادآور خدمت و شهادت
دژکام در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دولت، گفت: هفته دولت به یاد شهیدان والامقام، شهید رجایی و شهید باهنر نامگذاری شده است؛ بزرگانی که توفیق خدمت به مردم را داشتند و در مسیر خدمت به شهادت رسیدند.
او افزود: از آغاز این مناسبت تاکنون، دولتهای مختلف عناصر خدوم و شهدای متعددی را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کردهاند و در سالهای اخیر نیز رئیسجمهور شهید و همراهان ایشان به جمع شهدای خدمت پیوستند.
امامجمعه شیراز با درود بر روح همه شهدای دولت و ملت، از خداوند متعال خواست تا درجات آنان را متعالی فرماید و آنان را بیش از پیش با اهلبیت عصمت و طهارت (ع) محشور کند.
مردم و دولت باید در کنار یکدیگر باشند
او یکی از مهمترین موضوعات هفته دولت را ارائه گزارش خدمات دولت عنوان کرد و گفت: هر دولتی زمانی میتواند در خدمترسانی موفق باشد که مردم نیز صادقانه در کنار آن حضور داشته باشند.
دژکام با اشاره به گزارش ارائهشده درباره سرمایهگذاریها در استان فارس، اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائهشده، نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در استان در دستور کار قرار دارد که بخشی از آن به مرحله افتتاح رسیده و بخش دیگری نیز کلنگزنی میشود.
او افزود: تحقق این میزان سرمایهگذاری در شرایطی که کشور با فشارها و شرایط دشوار اقتصادی و جنگ اقتصادی روبهرو بوده است، نشان میدهد که همراهی مردم و تلاش مسئولان میتواند زمینهساز پیشرفت و توسعه باشد.
نماینده ولیفقیه در فارس با تأکید بر ضرورت شکرگزاری در برابر نعمتهای الهی، گفت: باید قدردان این فضا و تلاشهای صورتگرفته باشیم. ابتدا باید شکرگزار خداوند متعال باشیم و سپس از همه کسانی که برای حل مشکلات و توسعه سرمایهگذاری تلاش کردهاند، قدردانی کنیم.
او از مسئولان دولت و سرمایهگذاران تقدیر کرد و افزود: سرمایهگذاری در شرایطی که دشمن تلاش میکند اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کند، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است. سرمایهگذاری که زمینه اشتغال جوانان و تأمین روزی آنان از طریق کار و تلاش را فراهم میکند، شایسته قدردانی است.
دژکام با اشاره به مشکلات موجود در جامعه نیز گفت: بیان خدمات به معنای نادیده گرفتن مشکلات مردم نیست. از خداوند میخواهیم که با تلاش مدیران و همراهی ملت، مشکلات نیز برطرف شود و توفیق خدمترسانی بیش از پیش افزایش یابد.
حفظ نظام جمهوری اسلامی، بزرگترین خدمت است
او با تأکید بر اهمیت حفظ کیان جمهوری اسلامی، اظهار کرد: حفظ نظام جمهوری اسلامی خود یکی از بزرگترین خدمات است و همه فعالیتهای اقتصادی و خدماتی نیز در سایه حفظ این نظام معنا پیدا میکند.
امامجمعه شیراز افزود: امیدواریم دولت محترم در مسیر خدمت به مردم و حفظ و تقویت کیان جمهوری اسلامی بیش از پیش موفق باشد.
ضرورت بازنگری در عملکرد بانکداری اسلامی
دژکام در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرارسیدن روز بانکداری اسلامی، گفت: یکی از حوزههایی که گلایههای جدی مردم درباره آن وجود دارد، بخش بانکداری اسلامی است. قانون این موضوع تدوین شده، اما میان آنچه در عمل مشاهده میشود و برداشت و انتظار مردم از بانکداری اسلامی، فاصلهای وجود دارد.
او با تأکید بر ضرورت بازنگری در این حوزه، افزود: طبیعت مدیریت این است که پس از گذشت مدتی، نقاط قوت و ضعف مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز، اصلاحات لازم انجام شود.
دژکام با اشاره به برگزاری همایشهای علمی در حوزه بانکداری اسلامی، اظهار کرد: متخصصان این حوزه باید بهصورت جدی درباره مسائل و چالشهای بانکداری اسلامی گفتوگو و راهکارهای لازم را بررسی کنند.
بانکداری اسلامی نباید در برابر «بانکداری متعارف» قرار گیرد
او در ادامه به نقد برخی ادبیات بهکاررفته در حوزه بانکداری پرداخت و گفت: گاهی در ادبیات علمی و فراخوانهای مربوط به این حوزه، از دوگانه «بانکداری متعارف» و «بانکداری اسلامی» استفاده میشود که از نظر ادبی نیازمند دقت بیشتری است.
امامجمعه شیراز تصریح کرد: وقتی بانکداری متعارف در مقابل بانکداری اسلامی قرار داده میشود، ممکن است این تلقی ایجاد شود که بانکداری اسلامی، امری غیرمتعارف است؛ در حالی که این برداشت صحیح نیست.
او افزود: بانکداری میتواند اسلامی یا غیراسلامی باشد و نباید با بهکارگیری برخی تعابیر، زمینهای ایجاد کنیم که بانکداری اسلامی در جایگاه یک پدیده نامتعارف قرار گیرد.
دژکام تأکید کرد: حرکت اسلامی و امت اسلامی امروز از جایگاهی برخوردار است که میتواند ادبیات و مفاهیم ویژه خود را در سطح جهانی مطرح کند و در این زمینه باید نسبت به واژهها و ادبیات مورد استفاده دقت بیشتری داشته باشیم.
نقش مهم بانکها در اقتصاد مقاومتی و کنترل تورم
او در ادامه با اشاره به نقش بانکها در تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: بانکها باید در این زمینه نقشآفرینی قویتر و مؤثرتری داشته باشند و بررسی عملکرد بانکها در اجرای برنامه هفتم توسعه نیز اهمیت ویژهای دارد.
دژکام افزود: در جنگ اقتصادی، بانکها نقشی مهم و تعیینکننده دارند. موضوع خلق پول و آثار آن بر اقتصاد، از جمله مسائلی است که باید با دقت مدیریت و کنترل شود؛ چراکه خلق پول بدون ضابطه میتواند زمینهساز افزایش تورم شود.
او با اشاره به اقدامات صورتگرفته برای برخورد با برخی تخلفات در این حوزه، اظهار کرد: نظارت بر عملکرد بانکها باید با جدیت ادامه یابد تا اقدامات اقتصادی آنان موجب آسیب به اقتصاد کشور نشود.
امامجمعه شیراز با اشاره به گزارشهای ارائهشده درباره روند تورم، گفت: کاهش نسبی روند تورم، موضوعی مثبت است، اما انتظار از بانک مرکزی این است که همه مسائل مرتبط با اقتصاد و آثار عملکرد نظام بانکی را در چارچوب بانکداری اسلامی مورد توجه قرار دهد.
او تصریح کرد: بانکداری اسلامی تنها به حذف ربا محدود نمیشود؛ اگر اقداماتی در نظام بانکی صورت گیرد که به اقتصاد کشور آسیب وارد کند، باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.
دژکام با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه نیز نگاه دقیقی به این مسائل وجود دارد، افزود: مدیریت اقتصادی کشور و بانک مرکزی در حال پیگیری اجرای این برنامهها هستند و امیدواریم خداوند متعال توفیق بیشتری به مسئولان عنایت کند تا شاهد افزایش رضایت عمومی مردم باشیم.