به مناسبت هفته دولت طرح های عمرانی ، خدماتی و ورزشی در آذربایجان شرقی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - به مناسبت هفته دولت ۳۴ واحد مسکن مددجویی، آسفالت و سنگ فرش روستا‌های کویر و توبین و ساختمان دهیاری روستای اقبراردر هوراند با هزینه انجام شده ۴۹ میلیارد تومان افتتاح شد.

در جریان سفر استاندار آذربایجان شرقی به شهرستان شبستر چندین طرح عمرانی، صنعتی، درمانی، ورزشی، خدماتی و گردشگری به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها شامل طرح‌های شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان با اعتباری بالغ بر ۴۰۵ میلیارد تومان، کارخانه آلومینیوم در شهرک سرمایه‌گذاری شهرستان شبستر با سرمایه‌گذاری ۴۲۳ میلیارد تومان با اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ نفر، زمین چمن مصنوعی ۱۱ نفر شهر صوفیان با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان، بخش‌های ICU، ماموگرافی و سونوگرافی بیمارستان شبستر با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان، ساختمان آتش‌نشانی شهر خامنه با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان، پروژه آسفالت راه‌های مواصلاتی بخش تسوج به صورت پایلوت در روستای هریس با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان افتتاح شد همچنین ساختمان اداری شهرداری تسوج با اعتبار ۴۳ میلیارد تومان افتتاح و از المان مطهر شهدای گمنام رونمایی شد همچنین هتل بوتیک با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

افتتاح و بهره برداری از پروژه مشارکتی اجرای طرح هادی روستای یانوق (یانخ) از توابع بخش نظرکهریزی شامل اجرای جدول گذاری به طول ۸۶۰ متر، ابنیه فنی، زیرسازی و آسفالت ریزی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع از محل قیررایگان با اعتباری بالغ بر ۵۴ میلیارد ریال بوده که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هشترود و دهیاری روستا اجرا و به بهره برداری رسید.

همزمان با هفته دولت، ۹ پروژه عمرانی، خدماتی و زیربنایی در بخش کندوان شهرستان میانه با اعتباری بالغ بر ۲۳۸ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری رسید. این پروژه‌ها شامل طرح‌های آب، راه، مسکن، مخابرات، برق، ورزشی و عمرانی است.

سه طرح عمرانی در بخش خواجه شهرستان هریس با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

طرح‌های عمرانی شهرداری شهر هریس شامل آسفالت ریزی و کفپوش معابر و جدول گذاری با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.