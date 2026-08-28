کرملین: پوتین با رئیس سیا دیدار نکرده است

باشگاه خبرنگاران جوان, اعظم پورکند - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا)، در مسکو دیدار نکرده است. این در حالی است که پیشتر نیز گفته بود چنین دیداری انجام نخواهد شد.

پسکوف در کنفرانس مطبوعاتی توضیح داد که دیدار مذکور بین دستگاه‌های مربوطه برگزار شده است.

پس از سفر رتکلیف، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اصرار داشت که نگران حمله روسیه به هیچ‌یک از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیست. او پیشتر گفته بود که در مورد درگیری اوکراین، «ممکن است چیزی» از این سفر حاصل شود.

پسکوف: مذاکرات جدیدی بین پوتین و ترامپ برگزار نشده است

سخنگوی کرملین، روز جمعه در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ درباره گفت‌وگوهایش با پوتین، اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، هیچ مذاکره جدیدی نداشته‌اند.

پسکوف به خبرنگار الکساندر یوناشف، که این اظهارات را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، گفت: «هیچ مذاکره جدیدی در سطح سران دولت با واشنگتن برگزار نشده است. ما در مورد تماس‌های قبلی صحبت می‌کنیم.»

ترامپ روز پنجشنبه گفت که نگران حمله روسیه به یک کشور عضو ناتو نیست. او در گفت‌و‌گو با اکسیوس گفت: «من اصلاً نگران نیستم. هیچ مشکلی وجود ندارد» و در عین حال گفت‌و‌گو‌های قبلی خود با پوتین را «خوب» توصیف کرد.

منبع: تاس