کرملین: پوتین با رئیس سیا دیدار نکرده است

سخنگوی کرملین، روز جمعه تأکید کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا)، در مسکو دیدار نکرده است و دیدار مذکور بین دستگاه‌های مربوطه برگزار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان, اعظم پورکند - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا)، در مسکو دیدار نکرده است. این در حالی است که پیشتر نیز گفته بود چنین دیداری انجام نخواهد شد.

پسکوف در کنفرانس مطبوعاتی توضیح داد که دیدار مذکور بین دستگاه‌های مربوطه برگزار شده است.

پس از سفر رتکلیف، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اصرار داشت که نگران حمله روسیه به هیچ‌یک از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیست. او پیشتر گفته بود که در مورد درگیری اوکراین، «ممکن است چیزی» از این سفر حاصل شود.

پسکوف: مذاکرات جدیدی بین پوتین و ترامپ برگزار نشده است

سخنگوی کرملین، روز جمعه در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ درباره گفت‌وگوهایش با پوتین، اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، هیچ مذاکره جدیدی نداشته‌اند.

پسکوف به خبرنگار الکساندر یوناشف، که این اظهارات را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، گفت: «هیچ مذاکره جدیدی در سطح سران دولت با واشنگتن برگزار نشده است. ما در مورد تماس‌های قبلی صحبت می‌کنیم.»

ترامپ روز پنجشنبه گفت که نگران حمله روسیه به یک کشور عضو ناتو نیست. او در گفت‌و‌گو با اکسیوس گفت: «من اصلاً نگران نیستم. هیچ مشکلی وجود ندارد» و در عین حال گفت‌و‌گو‌های قبلی خود با پوتین را «خوب» توصیف کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: سخنگوی کرملین ، پوتین و ترامپ
خبرهای مرتبط
ترامپ نام دریاچه انتاریو را به «دریاچه آمریکا» تغییر داد
یاوه گویی وزیرخزانه داری آمریکا درباره اقتصاد ایران
دست‌وپای زدن دولت ترامپ برای مهار قیمت بنزین در آستانه انتخابات کنگره
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاخ سفید: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست
گاردین: جنگ ترامپ با ایران «قلک» نیروی دریایی آمریکا را خالی کرد
ترامپ نام دریاچه انتاریو را به «دریاچه آمریکا» تغییر داد
وال استریت ژورنال: ترامپ شخصاً رئیس سیا را در مأموریتی «بسیار محرمانه» به روسیه اعزام کرد
یاوه گویی وزیرخزانه داری آمریکا درباره اقتصاد ایران
پادشاه نروژ، هارالد پنجم، در ۸۹ سالگی درگذشت؛ ولیعهد هاکون جانشین شد
فرمانده سنتکام مدعی مین روبی کامل تنگه هرمز شد
سناتور آمریکایی: ترامپ برای خروج از بحران ایران تقلا می‌کند
عربستان در آستانه جنگی تازه با یمن است؟
افزایش جان‌باختگان سیل در نپال به ۳۸۹ نفر؛ عملیات جست‌و‌جو برای مفقودان ادامه دارد
آخرین اخبار
کرملین: پوتین با رئیس سیا دیدار نکرده است
شش ماه جنگ علیه ایران؛ اهرم هرمز در برابر شکاف امنیتی آمریکا و انزوای فزاینده اسرائیل
آمریکا از تمدید مأموریت یونیفل در لبنان پس از دسامبر ۲۰۲۶ حمایت نمی‌کند
انفجار در مقابل کاخ دادگستری الحسکه در سوریه؛ ۲ کشته
شهباز شریف: پیمان دفاعی مکه «پیام وحدت و صلح» را به منطقه مخابره کرد
کره جنوبی، آمریکا و ژاپن رزمایش سه‌جانبه را در سپتامبر برگزار می‌کنند
نظرسنجی: ۷۰ درصد روس‌ها عملکرد پوتین را مثبت ارزیابی می‌کنند
لاوروف: سفر رئیس سیا و اسقف اعظم واتیکان به مسکو نشان‌دهنده تمایل به گفت‌وگو است
پادشاه نروژ، هارالد پنجم، در ۸۹ سالگی درگذشت؛ ولیعهد هاکون جانشین شد
کاخ سفید: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست
فرمانده سنتکام: ۵۰ هزار سرباز آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند؛ ادعای اسکورت ۱۵۰۰ کشتی در هرمز
سناتور آمریکایی: ترامپ برای خروج از بحران ایران تقلا می‌کند
افزایش جان‌باختگان سیل در نپال به ۳۸۹ نفر؛ عملیات جست‌و‌جو برای مفقودان ادامه دارد
یاوه گویی وزیرخزانه داری آمریکا درباره اقتصاد ایران
وال استریت ژورنال: ترامپ شخصاً رئیس سیا را در مأموریتی «بسیار محرمانه» به روسیه اعزام کرد
فرمانده سنتکام مدعی مین روبی کامل تنگه هرمز شد
گاردین: جنگ ترامپ با ایران «قلک» نیروی دریایی آمریکا را خالی کرد
ترامپ نام دریاچه انتاریو را به «دریاچه آمریکا» تغییر داد
عربستان در آستانه جنگی تازه با یمن است؟
حمله اسرائیل به حومه دمشق
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس
زاخارووا: زلنسکی به دنبال فاجعه هسته‌ای در اروپا است
دست‌وپای زدن دولت ترامپ برای مهار قیمت بنزین در آستانه انتخابات کنگره
ترامپ: پوتین به ناتو حمله نخواهد کرد
آکسیوس: ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا مذاکره می‌کند
عراق امکان تحویل نفت در خارج از خلیج فارس را فراهم کرد
آسوشیتدپرس: کمبود شدید پاتریوت در اروپا، زنگ خطر را برای ناتو به صدا درآورد
ترامپ ممکن است پس از بازگشایی تنگه هرمز اعلام پیروزی کند
۴ گزینه پنتاگون برای آینده حضور نظامی آمریکا در اروپا
نماینده حزب‌الله: سلاح مقاومت عامل قدرت در برابر اسرائیل است