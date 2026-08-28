باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی، امام جمعه موقت یزد، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه یزد با اشاره به ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص)، بر ضرورت وحدت و همبستگی مسلمانان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در روایات، حوادث و نشانه‌های شگفت‌انگیزی همزمان با ولادت پیامبر اکرم (ص) نقل شده است، اظهار کرد: سرنگونی بت‌ها، لرزیدن و فرو ریختن بخشی از کاخ کسری و خاموش شدن آتشکده‌ها از جمله این نشانه‌هاست که در نگاه اعتقادی، نمادی از پایان بت‌پرستی و آغاز مسیر توحید و هدایت بشریت به شمار می‌رود.

مدرسی با تأکید بر اینکه بشر همچنان به هدایت نیاز دارد، گفت: امروز نیز باید با جهل، انحراف و بت‌های فکری و فرهنگی مبارزه کرد و مسیر توحید و خداپرستی را در جامعه تقویت کرد.

وی همچنین درباره موضوع ساخت مجسمه‌ها گفت: بر اساس فتوای امام خمینی (ره)، اصل مجسمه‌سازی حرام نیست، اما نباید این موضوع به یک روال و تمرکز عمومی تبدیل شود. به نظر من بهتر است در این زمینه بیشتر به ساخت تندیس علما و شهدا توجه شود.

امام جمعه موقت یزد در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در هفته وحدت، اظهار کرد: امروز در نقطه وحدت قرار داریم؛ شیعه و اهل سنت یک قبله، یک قرآن، یک پیامبر و دشمن مشترک دارند و باید در برابر دشمنان اسلام متحد باشند.

وی از مسلمانان و به‌ویژه نخبگان و مسئولان خواست از ایجاد تفرقه و اختلاف میان مسلمانان جلوگیری کنند و افزود: افراد تفرقه‌افکن باید مراقب باشند که زمینه نزاع و درگیری میان مسلمانان را فراهم نکنند.

تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی دولت

مدرسی همچنین با اشاره به هفته دولت و حضور دستگاه‌های اجرایی در نماز جمعه برای ارائه خدمات و برپایی میز‌های خدمت، از تلاش مسئولان و کارکنان دولت قدردانی کرد و گفت: انتظار از دولت این است که با قدرت، صلابت، اخلاص و تدبیر به خدمت‌رسانی خود ادامه دهد.

وی با اشاره به صبوری و همراهی مردم افزود: مردم ایران در شرایط مختلف نشان داده‌اند که از ظرفیت بالایی برای تحمل مشکلات برخوردارند و در صورت نیاز، برای دفاع از اسلام و کشور همچنان در میدان حضور خواهند داشت.

امام جمعه موقت یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تعامل میان دولت و مجلس درباره قوانین و تصمیمات، تصریح کرد: اگر پیشنهادی از سوی مجلس مطرح می‌شود، دولت می‌تواند نظر کارشناسی و اصلاحی خود را ارائه کند، اما پس از طی مراحل قانونی و تصویب قانون در مجلس و تأیید شورای نگهبان، اجرای آن برای همه لازم است.

مدرسی خاطرنشان کرد: هیچ‌کس، در هر جایگاهی که باشد، نباید از اجرای قانون امتناع کند؛ چرا که اگر قانون رعایت نشود، نظم و انسجام امور جامعه آسیب خواهد دید.

منبع؛ روابط عمومی