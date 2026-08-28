باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجواد حسینی ظهر جمعه در جمع مردم سپیدان با تشریح مأموریت‌های سازمان بهزیستی، گفت: بخش قابل توجهی از خدمات اجتماعی و حمایتی که امروز میلیون‌ها نفر در کشور از آن استفاده می‌کنند، در چارچوب دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به گستره فعالیت‌های این سازمان افزود: بهزیستی در حوزه‌هایی همچون حمایت از افراد دارای معلولیت، توانبخشی، اشتغال، مسکن، بیمه‌های اجتماعی، حمایت از زنان سرپرست خانوار و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فعالیت دارد.

حسینی با بیان اینکه رویکرد جدید بهزیستی بر توانمندسازی جامعه هدف استوار است، ادامه داد: سیاست ما این است که افراد تحت پوشش از وابستگی به حمایت‌های مستمر فاصله گرفته و با دستیابی به اشتغال پایدار و استقلال اقتصادی، حضور فعال‌تری در جامعه داشته باشند.

او یکی از محورهای برنامه‌های بهزیستی در شهرستان سپیدان را توجه به دانش‌آموزان و دانشجویان مستعد نیازمند عنوان کرد و گفت: حمایت از این قشر با هدف فراهم کردن زمینه رشد استعدادها و جلوگیری از بازماندن آنان از مسیر پیشرفت دنبال می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال جامعه هدف خبر داد و گفت: ظرفیت واحدهای تولیدی و کارفرمایان باید برای ایجاد فرصت‌های شغلی مورد استفاده قرار گیرد تا افراد تحت پوشش، به‌ویژه افراد دارای معلولیت، امکان ورود و ماندگاری در بازار کار را پیدا کنند.

حسینی تأمین مسکن را از دیگر اولویت‌های سازمان بهزیستی برشمرد و بیان کرد: ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی برای جامعه هدف از برنامه‌های جدی سازمان است و این موضوع در شهرستان‌های سپیدان و بیضا نیز پیگیری خواهد شد.

او همچنین بر تداوم حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های نیازمند تأکید کرد و افزود: خدمات حمایتی، تأمین نیازهای ضروری، ارائه مشاوره، حمایت از ازدواج جوانان و کمک به ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف در دستور کار بهزیستی قرار دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی سیاست‌های این سازمان، توانمندسازی افراد و فراهم کردن شرایطی است که جامعه هدف بتواند ضمن حفظ کرامت انسانی، استقلال بیشتری پیدا کرده و نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کند.