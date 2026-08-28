باشگاه خبرنگاران جوان - با بهره‌برداری از پروژه گازرسانی به شهر بلغان و هفت روستای شهرستان‌های لارستان و جویم؛ شهر بلغان به‌عنوان آخرین شهر فاقد گاز طبیعی در استان فارس به شبکه سراسری گاز متصل شد و بدین ترتیب پوشش گازرسانی شهری در استان به ۱۰۰ درصد رسید.

محمدرضا زارعیان، مدیرعامل شرکت گاز استان فارس، در این آیین با اشاره به اهمیت این پروژه در تکمیل زیرساخت‌های گازرسانی استان اظهار داشت: گازرسانی به بلغان و هفت روستای منطقه، گامی مهم در مسیر توسعه متوازن زیرساخت‌های انرژی و تحقق عدالت در دسترسی به گاز طبیعی است.

او افزود: در هفته دولت امسال، پروژه‌های شرکت گاز استان فارس با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۹۶ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که اتصال شهر بلغان به شبکه گاز طبیعی و تکمیل پوشش ۱۰۰ درصدی گازرسانی شهری استان، از مهم‌ترین این طرح‌هاست.

زارعیان ادامه داد: همزمان با هفته دولت، گازرسانی به یک شهر، هفت روستا و ۷۰ واحد صنعتی تکمیل شده و همچنین ۱۵۰ کیلومتر شبکه گاز طبیعی و چهار هزار انشعاب به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در توسعه زیرساخت‌های گازرسانی استان گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، سه شهر، ۷۵ روستا و ۸۷۳ واحد صنعتی به شبکه گاز طبیعی متصل شده‌اند و با اجرای یک‌هزار و ۳۸ کیلومتر شبکه گاز، نصب ۳۵ هزار و ۹۷۶ انشعاب و اشتراک‌پذیری بیش از ۱۰۹ هزار مشترک، روند توسعه شبکه در استان با شتاب ادامه یافته است.

او همچنین با اشاره به برنامه‌های شرکت گاز فارس برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی، اظهار داشت: تقویت رینگ‌های گازرسانی، امکان ایزولاسیون سریع شبکه، ارتقای ایمنی ایستگاه‌های تقلیل فشار و تدوین سناریو‌های مدیریت بحران، در کنار توسعه شبکه، با هدف استمرار خدمت‌رسانی و افزایش پایداری جریان گاز در دستور کار قرار دارد.

زارعیان فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف را نیز یکی از محور‌های مهم فعالیت شرکت گاز استان فارس عنوان کرد و گفت: اجرای پویش‌های «همیار گاز» و «هوادار انرژی»، همکاری با آموزش و پرورش و صداوسیما و استفاده از ظرفیت‌های مختلف رسانه‌ای و تبلیغاتی، با هدف افزایش آگاهی عمومی و ترویج مصرف بهینه گاز طبیعی در حال اجراست.

با بهره‌برداری از پروژه گازرسانی به بلغان، فارس به جمع استان‌های دارای پوشش کامل گازرسانی شهری پیوست؛ دستاوردی که در کنار توسعه روستایی و صنعتی شبکه گاز، گامی مهم در مسیر تکمیل زیرساخت‌های انرژی و گسترش عدالت خدمات‌رسانی در استان به شمار می‌رود.

منبع: شرکت گاز فارس