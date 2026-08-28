شهردار تهران گفت: مسئولان باید در شرایط جنگ اقتصادی، مانع از آسیب به معیشت مردم شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی، با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: وظیفه مسئولان در این جنگ اقتصادی این است که با تصمیمات درست و الگو‌های جدید برای معیشت مردم گام بردارند و اجازه ندهند گره اقتصادی به زندگی آنها بیفتد.

وی همچنین تصریح کرد: یکی دیگر از وظایف مسئولان این است که واقعیت‌ها را به مردم بگویند که به اعتقاد بنده واقعیت‌ها امیدآفرین است. با منابع و میزان ذخایری که کشور دارد، وضعیت بسیار باثباتی را در کشور شاهد هستیم.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه مسئولان باید دقت کنند که علاوه بر خدمت‌رسانی به مردم مانع سوداگری‌ها شوند، گفت: مسئولان باید با این دقت نظر در خدمت مردم باشند.

منبع: مهر

برچسب ها: علیرضا زاکانی ، جنگ اقتصادی
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