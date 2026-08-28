امام جمعه گرگان گفت: جمهوری اسلامی ایران بار‌ها نشان داده که با تهدید و فشار از اصول و منافع خود عقب‌نشینی نمی‌کند و آمریکایی‌ها آرزوی تسلیم شدن ایران را به گور خواهند برد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه گرگان، با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، اظهار کرد: آنچه موجب اقتدار و سربلندی امت‌های گذشته شد، وحدت، یکپارچگی، الفت و همدلی بود و در مقابل، اختلاف و تفرقه زمینه‌ساز ضعف و افول آنان شد.

آیت‌الله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره اعمال فشار اقتصادی علیه ایران اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها اگرچه فشار‌هایی را به کشور تحمیل کرده‌اند، اما در این چهار دهه همین تحریم‌ها موجب شده‌اند ایران برای تأمین نیاز‌های خود به توان داخلی تکیه کند و راه‌های تازه‌ای برای مقابله با این فشار‌ها بیابد.

امام‌جمعه گرگان با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر تهدید و فشار دشمن تسلیم نخواهد شد ادامه داد: حتی برخی سیاستمداران آمریکایی نیز درباره امکان تسلیم ایران تردید دارند و معتقدند ایران ظرفیت ایستادگی و پاسخ متقابل را دارد.

آیت‌الله نورمفیدی تصریح کرد: ایمان و اعتقاد مردم اجازه نمی‌دهد کشور در برابر دشمن سر فرود آورد و آمریکایی‌ها آرزوی تسلیم ایران را به گور خواهند برد.

برچسب ها: نماز جمعه ، ایستادگی و وحدت ملت ایران
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