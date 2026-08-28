تولید برق تجدیدپذیر افزایش یافت/هدفگذاری تولید ۳۰۰۰ مگاوات انرژی پاک

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدیرعامل گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان از بهره‌برداری رسمی نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی کاشمر خبر داد.

میثم جعفرزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی کاشمر در شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی، پس از تکمیل عملیات اجرایی، به شبکه ۲۰ کیلوولت متصل شده و در هفته جاری به‌صورت رسمی به بهره‌برداری خواهد رسید.

او افزود: این نیروگاه در زمینی به مساحت ۴.۵ هکتار و با سرمایه‌گذاری حدود یک میلیون دلار احداث شده و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت جدیدی از انرژی خورشیدی وارد مدار تولید برق کشور خواهد شد.

او با اشاره به برنامه این مجموعه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: نیروگاه کاشمر صرفاً یک پروژه سه مگاواتی نیست، بلکه، نخستین گام عملی در مسیر تحقق هدف‌گذاری ۳ هزار مگاوات انرژی پاک به شمار می‌رود.

جعفرزاده ادامه داد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش سهم انرژی خورشیدی در سبد تولید برق کشور، از محور‌های مهم برنامه‌های ما است و تلاش می‌کنیم با اجرای پروژه‌های جدید، ظرفیت تولید برق پاک را در نقاط مختلف کشور افزایش دهیم.

او با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند به تأمین پایدارتر انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک کند، اظهار کرد: بهره‌برداری از نیروگاه کاشمر، آغاز مسیری است که با اجرای پروژه‌های بعدی، به توسعه قابل توجه ظرفیت انرژی پاک در کشور منجر خواهد شد.

مدیرعامل گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان همچنین از برنامه این مجموعه برای احداث دو نیروگاه خورشیدی دیگر در منطقه کاشمر خبر داد و افزود: با اجرای این پروژه‌ها، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تحت توسعه لاوان در منطقه افزایش خواهد یافت و کاشمر می‌تواند به یکی از نقاط مهم سبد انرژی پاک این مجموعه در شرق کشور تبدیل شود.

او با تأکید بر اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند استمرار سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عملیاتی است، افزود: امروز با اتصال نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی کاشمر به شبکه، یک گام عملی در مسیر توسعه انرژی پاک برداشته شده و در ادامه نیز پروژه‌های بیشتری در نقاط مختلف کشور وارد مراحل اجرایی و بهره‌برداری خواهند شد.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری ۳ هزار مگاوات ظرفیت انرژی پاک یک هدف بلندمدت است و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و اجرای مستمر پروژه‌هاست؛ نیروگاه کاشمر نخستین گام این مسیر است با همین رویکرد، توسعه پروژه‌های تجدیدپذیر را دنبال خواهیم کرد.

او گفت: کاشمر پایان یک پروژه نیست؛ آغاز مسیری است که از ۳ مگاوات شروع می‌شود و تا قله ۳ هزار مگاوات ادامه خواهد داشت.