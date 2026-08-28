باشگاه خبرنگاران جوان- امام جمعه موقت سنندج ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: دنیای پیش از بعثت حضرت محمد (ص)، دنیای ظلم، گمراهی و خرافات بود، اما با ظهور دین اسلام، اخلاق و معنویت به جامعه بازگشت.
وی همچنین از برخی علمایی که مولودیخوانی را بدعت و گناه میدانند انتقاد کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) با تحولاتی که در جامعه بشری ایجاد کرد، شایسته برترین ستایشهاست.
پلمب ۲۵ نانوایی متخلف در سنندج
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان نیز پیش از خطبههای نماز جمعه سنندج، با اشاره به وظیفه این نهاد در رسیدگی به پروندههای تخلف دریافتی از ادارات صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، اظهار کرد: بیشترین برخورد ما در ماههای اخیر با واحدهای نانوایی بوده و در این مدت ۲۵ واحد نانوایی متخلف در سنندج پلمب شده است.
حسین رحیمیان از عدم همکاری برخی شهروندان با بازرسان تعزیرات و دستگاههای نظارتی انتقاد کرد و از مردم خواست تخلفات صنفی را از طریق سامانه ۱۳۵ اعلام کنند.
هزینهکرد ۴۳ میلیارد تومان برای مساجد کردستان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان نیز به مناسبت هفته وقف گفت: طی یک سال اخیر، ۴۳ میلیارد تومان از درآمد مساجد صرف مساجد استان شده است.
حجتالاسلام محمد کاروند از راهاندازی مرکز امور خیریه با هدف بهرهگیری از کمک خیران برای نیازمندان خبر داد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون، از همین محل برای ۴۲ نفر اشتغال ایجاد و به هزار نفر نیز کمکهزینه درمانی و معیشتی پرداخت شده است.