باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری پیش از خطبههای نماز عبادی ـ سیاسی جمعه شهرکرد و همزمان با هفته دولت، با اشاره به شرایط دشوار کشور و استان در سال گذشته، اظهار کرد: با وجود جنگ، تنش آبی، خشکسالی، ناترازی انرژی، فشارهای تحریمی و توطئههای دشمن، مسیر خدمت و توسعه در چهارمحال و بختیاری متوقف نشد.
وی افزود: همراهی مردم استان در روزهای سخت، مسئولیت مدیران را سنگینتر کرده و پاسخ به اعتماد مردم باید کار، خدمت بیمنت و پیگیری برای گرهگشایی از مسائل و مشکلات باشد.
مردانی با اشاره به مصوبات سفر رئیسجمهور به چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۶.۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در حوزه زیرساخت و پروژههای عمرانی برای استان در نظر گرفته شده که طرحهای مهمی در حوزه راه، راهآهن، بهداشت و درمان، آموزش، ورزش، آب و فاضلاب، مسکن و زیرساختهای شهری و روستایی را دربر میگیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامههای هفته دولت گفت: امسال ۸۹۴ پروژه در استان در دستور کار قرار دارد که ۷۸۷ پروژه افتتاح و ۱۰۷ پروژه کلنگزنی میشود و مجموع اعتبار این طرحها ۶۳ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال است.
وی همچنین با اشاره به توسعه زیرساختهای درمانی استان، گفت: در بخش الحاقی بیمارستان هاجر شهرکرد ۲۳۷ تخت به ظرفیت بیمارستان افزوده شده و تجهیزات تخصصی از جمله دو اتاق عمل قلب باز، دو اتاق آنژیوگرافی، دستگاه سیتی آنژیوگرافی و MRI در این مجموعه تجهیز شده است.
مردانی تأکید کرد: حفظ وحدت و امنیت، حل مشکلات مردم، ایجاد اشتغال و آبادانی استان، وظیفه مسئولان و بخشی از ادای دین به مردم و شهداست.