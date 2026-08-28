مسئولان با خدمت به مردم، اعتماد و امید اجتماعی را تقویت کنند

باشگاه خبرنگاران جوان-حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلای امیرالمومنین (ع) سمنان، با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت، افزود: در شرایط کنونی که کشور با مشکلات و محدودیت‌های اقتصادی مواجه است، اقدامات انجام‌شده در استان سمنان برای توسعه و اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی قابل تقدیر است.

قدردانی از استاندار و تلاشگران دولت

وی با قدردانی از استاندار سمنان، فرمانداران و مجموعه مدیران استان افزود: بر اساس گزارش ارایه‌شده، یک‌هزار و ۱۴ طرح عمرانی و سرمایه‌گذاری در هفته دولت در استان سمنان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد که نشان‌دهنده تلاش مجموعه دولت برای خدمت‌رسانی به مردم است.

امام جمعه سمنان بیان کرد: از مجموع طرح‌های هفته دولت، ۹۳۰ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان و ۸۴ طرح سرمایه‌گذاری با اعتبار ۱۱ هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان در استان اجرا یا بهره‌برداری شد.

اجرای طرح‌های عمرانی در شهرستان‌های سمنان

وی گفت: در شهرستان سمنان ۱۴۵ طرح عمرانی، شاهرود ۱۵۹ طرح، دامغان ۱۶۷ طرح، گرمسار ۱۲۷ طرح، مهدیشهر ۹۳ طرح، سرخه ۵۶ طرح، آرادان ۵۲ طرح و میامی ۱۲۴ طرح عمرانی به بهره‌برداری رسید و هشت طرح استانی نیز اجرا شد.

حجت الاسلام و المسلمین مطیعی با اشاره به طرح‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های استان افزود: ۱۲ طرح سرمایه‌گذاری در سمنان، ۳۰ طرح در شاهرود، ۱۳ طرح در دامغان، ۱۲ طرح در گرمسار، هشت طرح در مهدیشهر، ۲ طرح در سرخه، چهار طرح در آرادان و سه طرح در میامی اجرا شد که برای شماری از مردم استان اشتغال ایجاد می‌کند.

وی با تاکید بر اهمیت توجه متوازن به مناطق مختلف استان افزود: یکی از نکات مثبت در روند اجرای طرح‌ها، توجه به ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر شهرستان، شهر، بخش و روستا و همچنین اولویت دادن به مناطق محروم است.

خدمت به مردم؛ فرصتی برای عبادت

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه خدمت به مردم باید با نیت الهی انجام شود، گفت: همه کارکنان دولت و کارگرانی که مشغول خدمت هستند، اگر نیتشان خدمتگزاری و گره‌گشایی از کار مردم باشد، حقوقی که دریافت می‌کنند حلال است.

وی افزود: از زمانی که یک کارمند با نیت خدمت وارد محل کار می‌شود تا زمانی که به خانه بازمی‌گردد، اگر هدف او حل مشکل مردم و خدمت خالصانه باشد، در حال عبادت خداوند است.

استعمار امروز با تغییر ذهن و فرهنگ ملت‌ها دنبال می‌شود

حجت الاسلام و المسلمین مطیعی با اشاره به فرارسیدن دوازدهم شهریور روز «مبارزه با استعمار انگلیس» و سالروز شهادت شهید میثمی بوشهری اظهار کرد: مطالعه تاریخ استعمار برای شناخت روش‌های دشمن و درس‌آموزی از گذشته ضروری است.

وی گفت: استعمار در دوره‌های مختلف شکل‌های متفاوتی پیدا کرد. در استعمار کهنه، سلطه مستقیم نظامی و سیاسی بر کشور‌ها دنبال می‌شد، اما در استعمار نو، کشور به‌ظاهر مستقل بود، ولی قدرت‌های خارجی از طریق اقتصاد، سیاست، کودتا و وابستگی، امور آن را کنترل می‌کردند.

نفوذ «استعمار فرانو» از طریق رسانه و سبک زندگی

امام جمعه سمنان افزود: امروز شکل پیچیده‌تری از استعمار با عنوان استعمار فرانو دنبال می‌شود که هدف آن تصرف سرزمین یا منابع طبیعی نیست، بلکه تغییر ذهن، فرهنگ، ارزش‌ها و الگو‌های تصمیم‌گیری ملت‌هاست.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در این نوع سلطه بیان کرد: دشمن با استفاده از رسانه‌های فراگیر، شبکه‌های اجتماعی، فیلم و سریال، بازی‌های رایانه‌ای، تبلیغات و سبک زندگی، تلاش می‌کند الگو‌های فرهنگی و فکری خود را به جامعه تحمیل کند.

حجت الاسلام‌والمسلمین مطیعی تاکید کرد: دشمن در جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد وابستگی فکری، فرهنگی، اقتصادی و فناورانه است و باید با شناخت روش‌های جدید استعمار، اجازه ندهیم استقلال و هویت جامعه آسیب ببیند.

حفظ وحدت و بصیرت، راه مقابله با توطئه دشمن

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: دشمن در میدان نظامی شکست خورد و امروز تلاش می‌کند با ایجاد تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف، جامعه را از درون دچار مشکل کند.

امام جمعه سمنان افزود: در برابر این توطئه‌ها باید بصیرت، ایستادگی، وحدت و انسجام اجتماعی را حفظ کرد و اجازه نداد دشمن از اختلافات و مشکلات برای ایجاد ناامنی و نافرمانی اجتماعی استفاده کند.

وی گفت: مسوولان نیز باید به گونه‌ای عمل کنند که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم نشوند و رفتار و عملکرد آنان بهانه‌ای برای سوءاستفاده دشمن فراهم نکند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی با اشاره به فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها ادامه داد: مردم و مسوولان باید در این شرایط هوشیار باشند و در جنگ ترکیبی دشمن فریب نخورند؛ چرا که دشمن تلاش می‌کند شکست خود در میدان را با ایجاد اختلاف و ناامیدی در جامعه جبران کند.

سعه صدر از ویژگی‌های برجسته پیامبر اکرم (ص) بود

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با تبریک هفته وحدت، میلاد باسعادت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع)، به ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اسلام (ص) اشاره کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی با بیان اینکه خداوند در قرآن کریم مدال‌های افتخار فراوانی به پیامبر اکرم (ص) عطا کرد، گفت: یکی از این ویژگی‌ها شرح صدر و سعه صدر است که خداوند به عنوان موهبتی الهی به پیامبر اکرم (ص) عطا کرد.

عشق و اشتیاق پیامبر اکرم برای هدایت مردم

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) در برابر رفتار‌های مختلف، از جمله در جریان صلح حدیبیه، فتح مکه و برخورد با منافقان، سعه صدر فراوانی نشان داد و همین ویژگی می‌تواند برای همه مدیران، مسوولان و حتی اعضای خانواده الگو باشد.

امام جمعه سمنان بیان کرد: هر فردی که مسوولیتی بر عهده دارد و امور مردم را مدیریت می‌کند، به سعه صدر نیازمند است و انسان می‌تواند با تمرین و عنایت الهی این ویژگی را در خود تقویت کند.

وی با اشاره به آیات سوره «انشراح» افزود: خداوند در این سوره از گشایش سینه پیامبر، برداشتن بار سنگین از دوش ایشان و بلند کردن نام و یاد پیامبر سخن گفته است.

حجت الاسلام و المسلمین مطیعی گفت: پیامبر اکرم (ص) با عشق و اشتیاق برای هدایت مردم تلاش می‌کرد و سنگینی رسالت و دعوت مردم به دین خدا را بر دوش داشت و خداوند در مسیر انجام این رسالت، یاری و حمایت خود را شامل حال پیامبر کرد.

وی با بیان اینکه جایگاه پیامبر اکرم (ص) در قرآن کریم جایگاهی والا و بی‌نظیر است، افزود: مسلمانان باید با شناخت سیره و اخلاق پیامبر رحمت (ص)، از آن حضرت الگو بگیرند و در مسیر اخلاق، صبر، وحدت و خدمت به مردم حرکت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر ضرورت تقویت وحدت میان مسلمانان و پیروی از آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) تاکید کرد.

منبع: ایرنا