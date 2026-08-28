امام جمعه قم، نسبت به نفوذ دشمن در فرهنگ عمومی و تغییر ذائقه مردم هشدار داد و آن را یکی از خطرناکترین ابعاد تهاجم نرم دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیت الله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم، در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته که با حضور امت خدا جوی قم در مصلای قدس برگزار شد،با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، تفرقه میان مسلمانان را یکی از بزرگترین چالش های فراروی جهان اسلام دانست.

وی با تأکید بر اینکه اختلافات داخلی، قدرت و نفوذ مسلمانان را در عرصه جهانی به شدت کاهش داده و جبهه متحد اسلامی را تضعیف کرده است، گفت: دشمنان اسلام به خوبی از این شکاف ها بهره برداری کردهاند و از بستر اختلاف برای نفوذ در کشورهای اسلامی، غارت منابع، کشتار جمعی مسلمانان و تصرف سرزمینهای آنان سوءاستفاده کرده اند.

امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت عبور از چالش های کنونی، اتحاد را به مثابه تنها رمز برون رفت از خسارت ها و تهدیدات پیش رو عنوان کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ وحدت و انسجام، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی برای بقا و عزت امت اسلامی است.

حضور مردم در خیابان ها قدرتمندترین و راهبردی ترین پشتوانه‌ دفاعی کشور است

خطیب جمعه قم با تبیین نقش بی بدیل حضور مردمی در معادلات امنیتی و دفاعی کشور، بر جایگاه راهبردی ملت ایران به عنوان ستون فقرات اقتدار ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به میدان داری اقتدارآفرین مردم در طول ادوار مختلف انقلاب اسلامی،گفت:ملت تاریخ ساز ایران، همواره در حساس ترین برهه ها، پشتیبان استوار استقلال، تمامیت ارضی و کیان نظام اسلامی بوده و این حضور، هرگز رنگ کهنگی به خود ندیده است.

امام جمعه قم با ترسیم ابعاد تاز‌ه ای از جنگ تحمیلی اخیر، افزود: در آن مقطع حساس که دشمن با بهره گیری از پهپاد‌ها و موشک‌های پیشرفته، فرماندهی نظامی کشور را هدف گرفته بود، آنچه توازن قوا را به سود ایران اسلامی حفظ کرد، نه تجهیزات نظامی صرف، بلکه حضور کم نظیر و هوشمندانه مردم در کف خیابان‌ها بود.

وی تصریح کرد: این حضور عینی و میدانی، در نظام محاسباتی ملت ایران، خیابان را به عنوان لنگر ثبات نظام تعریف کرده است.

به گفته آیت الله سعیدی، این مأموریت مردمی همچنان به عنوان یکی از قدرتمندترین و راهبردیترین پشتوانه‌های دفاعی کشور، با قوت تمام تداوم خواهد یافت و هیچ تهدیدی قادر به خدشه دار کردن این اتحاد دیرینه نخواهد بود.

جنگ شناختی، میدان جدید نبرد دشمن/ هر شهروند یک رزمنده و هر تلفن همراه یک سنگر است

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هر فیلم، محتوا یا روایت منتشرشده می تواند بخشی از یک عملیات روانی علیه نظام و شخصیت های کشور باشد، گفت: تشخیص روایت های جعلی از واقعیت و تحلیل محتوای رسانه ای، امروز به اندازه تجهیزات نظامی و حتی فراتر از آن، در صدر اولویت های دفاعی قرار دارد.

وی با ترسیم ابعاد نوین این نبرد نرم، تصریح کرد: در جنگ شناختی، هر شهروند در حکم یک رزمنده در خط مقدم، و هر تلفن همراه به مثابه یک سنگر دفاعی عمل می کند؛ از این رو، هر لحظه غفلت و بی توجهی، می تواند زمینه ساز نفوذ دشمن در لایه های فکری و ذهنی جامعه شود.

وی در ادامه، بصیرت، آگاهی بخشی عمومی و همدلی ملی را سه رکن اساسی برای پیروزی در این میدان پیچیده دانست .

هشدار نسبت به نفوذ خزنده دشمن در فرهنگ عمومی

آیت الله محمد سعیدی، امام جمعه قم، در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه این هفته، نسبت به نفوذ دشمن در فرهنگ عمومی و تغییر ذائقه مردم هشدار داد و آن را یکی از خطرناکترین ابعاد تهاجم نرم دانست.

وی با اشاره به اینکه دشمن مدت‌هاست با هدف فاصله انداختن میان نسل‌ها و تضعیف ارزش‌های دینی و ملی، به‌صورت خزنده و گاه شتابان در لایه های فرهنگ عمومی نفوذ می کند، گفت: این راهبرد دشمن، با طراحی دقیق و بهره گیری از ابزارهای رسانه ای و هنری، به دنبال تغییر تدریجی هویت فرهنگی جامعه است.

امام جمعه قم در ادامه، حجاب، نوع پوشش و ایجاد گسست فرهنگی را از جمله عرصه های اصلی مورد هدف دشمن دانست و تصریح کرد: دشمن با استفاده از چهره های مطرح و تأثیرگذار جامعه از ورزشکاران و هنرمندان تا سلبریتی ها تلاش می کند تا الگوهای رفتاری و پوششی جدیدی را جایگزین ارزش های اصیل ایرانی و اسلامی کند و از این طریق، بر افکار عمومی تأثیر بگذارد.

وی با تأکید بر اینکه این نفوذ، تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی و هویت ملی به شمار می رود، بر ضرورت آگاهی بخشی، تقویت گفتمان دینی و مقابله هوشمندانه با راهبرد تغییر ذائقه فرهنگی تأکید کرد و گفت: مقابله با این تهاجم، نیازمند حضور آگاهانه و بصیرت افزوده همه اقشار جامعه، به ویژه نسل جوان، در عرصه فرهنگ است.