باشگاه خبرنگاران جوان- سمانه حمیدی‌نیا رئیس جمعیت هلال‌احمر نوشهر گفت: نخستین حادثه حوالی ساعت ۱۵ و ۴۷ دقیقه روز گذشته در محدوده روستای کدیر بخش کجور رخ داد که بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا، ۲ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: امدادگران پایگاه امداد و نجات کجور پس از حضور در محل حادثه و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، ۲ مصدوم این حادثه را که از ناحیه کتف، کمر و شکم دچار آسیب شده بودند، برای ادامه درمان به مرکز درمانی شهر پول منتقل کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان نوشهر ادامه داد: در حادثه دیگری که حوالی ساعت ۲۲ و ۳۸ دقیقه روز گذشته در مبادی ورودی یکی از سواحل منطقه سی‌سنگان رخ داد، برخورد ۲ دستگاه خودروی سمند و پژو پارس، ۲ مصدوم برجا گذاشت.

حمیدی‌نیا گفت: امدادگران پایگاه امداد و نجات سی‌سنگان با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ در محل حاضر شدند و پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، یکی از مصدومان را که از ناحیه سر دچار آسیب شده بود، به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر منتقل کردند.

امدادرسانی هلال‌احمر نوشهر به چهار حادثه جاده‌ای با ۶ مصدوموی با اشاره به سومین حادثه افزود: ساعت هشت و ۵۰ دقیقه صبح جمعه نیز واژگونی یک دستگاه کامیون در محدوده پیچ گتکش بخش کجور، موجب مصدومیت راننده ۶۵ ساله این خودرو شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: امدادگران پایگاه امداد و نجات کجور پس از انجام اقدامات اولیه و ثابت‌سازی مصدوم که از ناحیه کمر دچار آسیب شده بود، وی را برای ادامه درمان به مرکز درمانی شهر پول انتقال دادند.

حمیدی‌نیا ادامه داد: در چهارمین حادثه نیز که ساعت ۱۲ و هشت دقیقه ظهر جمعه در محدوده پل زیرگذر کشکسرا رخ داد، یک دستگاه خودروی پراید وانت با پل برخورد کرد و راننده آن مصدوم شد.

امدادرسانی هلال‌احمر نوشهر به چهار حادثه جاده‌ای با ۶ مصدوموی گفت: نیرو‌های امدادی پایگاه امداد و نجات سی‌سنگان پس از حضور در محل حادثه و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی از جمله کنترل علائم حیاتی و بستن گردنبند طبی، مصدوم را که از ناحیه سر و قفسه سینه دچار آسیب شده بود، به بیمارستان طالقانی چالوس انتقال دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر نوشهر با اشاره به اهمیت رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به افزایش تردد در محور‌های غرب مازندران، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه عجله و بی‌احتیاطی در رانندگی پرهیز کنند.

منبع: ایرنا