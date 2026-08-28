سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تأکید بر مخالفت پکن با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، اعلام کرد که گفت‌و‌گو و مذاکره تنها راه عملی برای خروج از تنش‌های میان تهران و واشنگتن است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند ـ چین روز جمعه بار دیگر تأکید کرد که در بحبوحه تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، گفت‌و‌گو و مذاکرات دیپلماتیک «تنها راه عملی برای خروج» از تنش‌های میان واشنگتن و تهران است.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در پکن درباره ایران گفت: «گفت‌و‌گو و مذاکره تنها راه عملی برای خروج از این وضعیت است.»

او تأکید کرد: «چین با تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه مخالف است و موضع ما ثابت، روشن و مشخص است.»

اظهارات لین پس از سخنان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مطرح شد که احتمال اعمال تحریم علیه بانک‌های چینی به دلیل روابط آنها با ایران را مطرح کرده بود.

ترامپ روز پنج‌شنبه در دفتر بیضی کاخ سفید، در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن قصد دارد بانک‌های چینی مرتبط با ایران را تحریم کند، گفت:«چه کسی گفته که من این کار را نمی‌کنم؟... شما نمی‌دانید که آیا من این کار را انجام می‌دهم یا نه. خب، مگر لازم است همه چیز را اعلام کنم؟»

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، نیز گفت که مذاکرات مستقیم با تهران همچنان متوقف مانده است. او گفت واشنگتن در چارچوب طرح موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) در حال افزایش فشار‌های اقتصادی بر ایران است و ترامپ همچنان «همه گزینه‌ها را روی میز نگه داشته است.»

کارزار واشنگتن برای منزوی کردن تهران از نظام مالی جهانی پس از جنگ آمریکا و ایران آغاز شده است؛ جنگی که در ۲۸ فوریه شروع شد و صد‌ها نفر را در ایران، از جمله ۱۸ نظامی آمریکایی، به کشتن داده است.

این تنش‌ها هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای سفر متقابل شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به آمریکا نیز ادامه دارد؛ سفری که پس از سفر ترامپ به پکن در ماه مه انجام خواهد شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: چین و آمریکا ، مذاکرات ایران و آمریکا
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