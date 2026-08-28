باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شگفتانه خبرنگار صداوسیما در شب صد و هشتادمین تجمعات شبانه + فیلم

خبرنگار صداوسیما در شب صد و هشتادمین تجمعات شبانه با یک جعبه مرموز به سراغ مردم رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این گزارش، خبرنگار صداوسیما با یک شگفتانه به میان مردم رفته و از آنها خواسته حدس بزنند داخل جعبه چیست.

مطالب مرتبط
شگفتانه خبرنگار صداوسیما در شب صد و هشتادمین تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

۱۷۷ شب خدمت پزشک آبادانی در میدان به مردم + فیلم

شگفتانه خبرنگار صداوسیما در شب صد و هشتادمین تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

افتخار ایران، مهمان ویژه تجمعات شبانه مردم + فیلم

شگفتانه خبرنگار صداوسیما در شب صد و هشتادمین تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تلفات سیل نپال و چین از هزار نفر فراتر رفت + فیلم
۶۴۲

تلفات سیل نپال و چین از هزار نفر فراتر رفت + فیلم

۱۰ . شهريور . ۱۴۰۵
پروژه فروپاشی جمهوری اسلامی شکست خورد/ اعتبار آمریکا در منطقه و جهان در پایین‌ترین حد خود قرار دارد! + فیلم
۴۹۵

پروژه فروپاشی جمهوری اسلامی شکست خورد/ اعتبار آمریکا در منطقه و جهان در پایین‌ترین حد خود قرار دارد! + فیلم

۱۰ . شهريور . ۱۴۰۵
امام موسی صدر؛ رؤیایی که در مقاومت سید حسن نصرالله ادامه یافت + فیلم
۴۳۲

امام موسی صدر؛ رؤیایی که در مقاومت سید حسن نصرالله ادامه یافت + فیلم

۱۰ . شهريور . ۱۴۰۵
ترامپ تلاش می‌کند تبعات جنگ برای آمریکا را کم‌اهمیت جلوه دهد + فیلم
۴۱۹

ترامپ تلاش می‌کند تبعات جنگ برای آمریکا را کم‌اهمیت جلوه دهد + فیلم

۱۰ . شهريور . ۱۴۰۵
رسانه چگونه با سکوت روایت می‌سازد؟ + فیلم
۴۱۵

رسانه چگونه با سکوت روایت می‌سازد؟ + فیلم

۱۰ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۶:۴۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۵
سلام خیلی جالب بود........احسن....
۱
۰
پاسخ دادن