شگفتانه خبرنگار صداوسیما در شب صد و هشتادمین تجمعات شبانه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0634\u06af\u0641\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0647 \u062d\u062f\u0633 \u0628\u0632\u0646\u0646\u062f \u062f\u0627\u062e\u0644 \u062c\u0639\u0628\u0647 \u0686\u06cc\u0633\u062a.\n