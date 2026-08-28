معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال تولید جو با رشد ۶۰ درصدی نسبت به سال قبل به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از افزایش ۶۰ درصدی تولید جو نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: براساس آمار ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن جو در کشور تولید شد که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن مربوط به مزارع آبی و یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن مزارع دیم است.

وی سطح زیر کشت جو دیم را یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار و جو آبی ۶۶۲ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: سطح زیرکشت نسبت به سال قبل ۱۲ درصد رشد داشته است‌.

آنجفی نیاز سالانه کشور به محصول جو را ۶ تا ۶.۵ میلیون هکتار اعلام کرد و گفت: سال گذشته ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن جو وارد شد که امسال این رقم با کاهش ۴۰ درصدی به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید که براین اساس امسال ۴۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی داشتیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تاثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش تولید جو تصریح کرد: اصلاح ارز ترجیحی و واقعی شدن قیمت منجر به ترغیب کشاورزان به تولید شد. با اصلاح سیاست ارزی بخشی از الگوی کشت را جو تشکیل می دهد.