باشگاه خبرنگاران جوان-آیتالله سید نصیر حسینی در خطبههای نماز جمعه یاسوج گفت: امروز شرایط کشور عادی نیست و در چنین شرایطی باید بیش از گذشته وحدت و انسجام ملی حفظ شود.
امام جمعه یاسوج تصریح کرد: با وجود مشکلات و فشارهای موجود، به لطف خداوند عزت و استقلال کشور همچنان حفظ شده است.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات و بحرانهای موجود در کشور، بر ضرورت هوشیاری، حفظ وحدت و تقویت توان اقتصادی و دفاعی کشور تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران باید در برابر هرگونه تهدید دشمن آمادگی لازم را داشته باشد.
آیتالله حسینی با بیان اینکه در عملکرد دولتها همواره اشکالاتی وجود داشته است، خاطرنشان کرد: هیچ دولتی بدون اشکال نبوده و در شرایط کنونی نیز باید توجه داشت که کشور در وضعیت عادی قرار ندارد.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به تحولات اخیر و رویارویی ایران و آمریکا اظهار کرد: آمریکا پس از شکست در میدان جنگ نظامی و دریافت ضربات سنگین، نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و امروز بار دیگر جنگ اقتصادی و فشار حداکثری را دنبال میکند.
وی با بیان اینکه جنگ اقتصادی موضوع تازهای نیست، افزود: دشمن در سالهای گذشته نیز تلاش کرده بود جمهوری اسلامی ایران را از طریق محاصره و فشار اقتصادی تحت فشار قرار دهد، اما در این زمینه نیز با مقاومت ملت ایران مواجه شد.
امام جمعه یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع وقف، آن را از مصادیق صدقه جاریه دانست و گفت: برخی اعمال انسان پس از مرگ نیز میتواند برای او باقی بماند؛ وقف مسجد، حوزه علمیه، حفر چاه، کاشت درخت و ایجاد آثار و فرهنگهای نیک از جمله اقداماتی است که ثواب آن برای انسان استمرار پیدا میکند.
آیتالله حسینی با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی فرهنگهای نادرست در جامعه عنوان کرد: باید احساسات و فرهنگ عمومی جامعه در مسیر صحیح هدایت شود و از شکلگیری فرهنگهای غلط جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: برخی انحرافها از یک مسئله کوچک آغاز میشوند و اگر همان ابتدا با آنها مقابله نشود، به مرور گسترش پیدا میکنند؛ بنابراین باید مراقب باشیم «خشت اول» را درست بگذاریم تا مسیر جامعه دچار انحراف نشود.