شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای مردم انقلابی و شهیدپرور شهرستان لرستان

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم مبعوث شده و انقلابی شهرستان بروجرد استان لرستان همانند سایر نقاط کشور برای دفاع از این مرز و بوم به میدان مقاومت آمدند و با برافراشتن پرچم مقدس کشورمان به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند. مردمانی که آمدند تا بار دیگر انزجار و نفرت خود را از دشمنان اسلام نشان دهند و بگویند اجازه مداخله بیگانگان به خاک پاک و مقدس کشورمان را نخواهند داد و تا پای جان برای این مرز و بوم ایستاده اند.
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منبع: شهروندخبرنگار - لرستان

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برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
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