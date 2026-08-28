باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی المپیاد علوم زمین جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی علوم زمین (IESO ۲۰۲۶) که از ۲۰ تا ۲۷ آگوست ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد تا ۵ شهریور ۱۴۰۵) در شهر تورین ایتالیا برگزار شد، موفق به کسب نتایج درخشان و افتخارآفرینی در عرصه‌های تیمی و انفرادی شد.

نتایج تیم ملی ایران به شرح زیر است:

گزارشگران جوان اتحادیه بین‌المللی علوم زمین - IUGS): مستند کوتاه (

مهرانه واشقانی فراهانی: رتبه ۱ جهان

پروژه سیستم زمین (ESP):

جواد نامجو: مدال برنز

کاوش گروهی میدانی بین‌المللی (ITFI):

شمیم مولاقلی‌زاده: مدال برنز

جواد نامجو: مدال برنز

غزل قاضی‌زاده: مدال برنز

مهرانه واشقانی فراهانی: مدال برنز

تست‌های انفرادی:

شمیم مولاقلی‌زاده: مدال نقره

جواد نامجو: مدال نقره

غزل قاضی‌زاده: مدال برنز

این دستاوردهای ارزشمند، نشان‌دهنده سطح والای دانش، تلاش بی‌وقفه و شایستگی فرزندان ایران‌زمین در عرصه‌های بین‌المللی است.

منبع: آموزش و پرورش