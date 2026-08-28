باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی المپیاد علوم زمین جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی علوم زمین (IESO ۲۰۲۶) که از ۲۰ تا ۲۷ آگوست ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد تا ۵ شهریور ۱۴۰۵) در شهر تورین ایتالیا برگزار شد، موفق به کسب نتایج درخشان و افتخارآفرینی در عرصههای تیمی و انفرادی شد.
نتایج تیم ملی ایران به شرح زیر است:
گزارشگران جوان اتحادیه بینالمللی علوم زمین - IUGS): مستند کوتاه (
مهرانه واشقانی فراهانی: رتبه ۱ جهان
پروژه سیستم زمین (ESP):
جواد نامجو: مدال برنز
کاوش گروهی میدانی بینالمللی (ITFI):
شمیم مولاقلیزاده: مدال برنز
جواد نامجو: مدال برنز
غزل قاضیزاده: مدال برنز
مهرانه واشقانی فراهانی: مدال برنز
تستهای انفرادی:
شمیم مولاقلیزاده: مدال نقره
جواد نامجو: مدال نقره
غزل قاضیزاده: مدال برنز
این دستاوردهای ارزشمند، نشاندهنده سطح والای دانش، تلاش بیوقفه و شایستگی فرزندان ایرانزمین در عرصههای بینالمللی است.
منبع: آموزش و پرورش