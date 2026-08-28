تیم ملی المپیاد علوم زمین جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی علوم زمین (IESO ۲۰۲۶) موفق به کسب نتایج درخشان و افتخارآفرینی در عرصه‌های تیمی و انفرادی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی المپیاد علوم زمین جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی علوم زمین (IESO ۲۰۲۶) که از ۲۰ تا ۲۷ آگوست ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد تا ۵ شهریور ۱۴۰۵) در شهر تورین ایتالیا برگزار شد، موفق به کسب نتایج درخشان و افتخارآفرینی در عرصه‌های تیمی و انفرادی شد.

نتایج تیم ملی ایران به شرح زیر است:

گزارشگران جوان اتحادیه بین‌المللی علوم زمین - IUGS): مستند کوتاه (

 مهرانه واشقانی فراهانی: رتبه ۱ جهان

پروژه سیستم زمین (ESP):

 جواد نامجو: مدال برنز

کاوش گروهی میدانی بین‌المللی (ITFI):

شمیم مولاقلی‌زاده: مدال برنز

جواد نامجو: مدال برنز

غزل قاضی‌زاده: مدال برنز

مهرانه واشقانی فراهانی: مدال برنز

تست‌های انفرادی:

شمیم مولاقلی‌زاده: مدال نقره

جواد نامجو: مدال نقره

غزل قاضی‌زاده: مدال برنز

این دستاوردهای ارزشمند، نشان‌دهنده سطح والای دانش، تلاش بی‌وقفه و شایستگی فرزندان ایران‌زمین در عرصه‌های بین‌المللی است.

منبع: آموزش و پرورش

برچسب ها: المپیاد دانش آموزی ، المپیاد علمی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
حالا اگه از این نخبه ها تونستن استفاده کنن و تامینشون کنن هنر کردن.
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
باریکلا. هر کسی که پرچم ایران را بالا می برد و به ایران قدرت می دهد و دشمن این کشور را ناامید می کند آفرین دارد.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
امین
۱۶:۲۶ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
کیف بچه های شهید میناب رو دستش گرفته ولی نیشش تا حلقوم بازه !!!
۷
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۵
شما به بزرگواری خودت ببخشش که موقع عکس نیشش باز بود
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