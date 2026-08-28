باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام مهدی عالی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر تبریز که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد با تبریک میلاد با سعادت حضرت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، حضرت رسول اکرم (ص) را اسوه حسنه مسلمانان دانست و بر ضرورت الگو قرار دادن سیره و تعالیم آن حضرت در زندگی تاکید کرد.
وی با اشاره به آثار مخرب نفاق در جامعه اسلامی اظهار کرد: نفاق بیشترین ضربه را در طول تاریخ اسلام به مسلمانان وارد کرده است و مقابله با این جریان، نیازمند هوشیاری، بصیرت و شناخت دقیق حق از باطل است.
خطیب نماز جمعه تبریز حفظ وحدت و انسجام مسلمانان را یکی از مهمترین راههای مقابله با توطئههای دشمنان عنوان کرد و گفت: اتحاد برگ برنده مسلمانان در برابر توطئههای استکبار است.
حجت الاسلام عالی افزود: از مهمترین آموزههای اسلام ناب محمدی (ص)، لزوم یکپارچگی و وحدت کلمه میان مسلمانان است و توجه به این اصل میتواند زمینهساز شکوفایی، عزت و سرافرازی جهان اسلام باشد.
وی با تاکید بر ضرورت خدمت به مردم در چارچوب آموزههای دینی خاطرنشان کرد: باید با بهرهگیری از تعالیم اسلام و شریعت وحدتآفرین پیامبر اکرم (ص) و در سایه آرمانهای مقدس امام راحل ، رهبر شهید انقلاب اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مسیر خدمت به مردم حرکت کنیم.
وی با تاکید بر جایگاه ولایت فقیه در اندیشه شیعه خاطرنشان کرد: در ایران اسلامی و در مکتب تشیع، ملاک وحدت، ولی امر و ولایت فقیه است.
خطیب نماز جمعه تبریز با تبریک هفته دولت به دولتمردان، وزرا و کارگزاران نظام، از مسئولان خواست فرمایشات و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی را که در دولتهای مختلف به مناسبت هفته دولت بیان شده است مورد توجه قرار داده و آن را منشور عمل خود قرار دهند.
وی اظهار کرد: اگر مسئولان به دنبال رفع مشکلات کشور هستند، راهکار بسیاری از این مسائل در همین رهنمودها بیان شده و باید با بهرهگیری از این منشور برای حل مشکلات گام بردارند.
خطیب نماز جمعه تبریز بر ضرورت حفظ روحیه امید و اقتدار در مجموعه دولت تاکید کرد.
حجت الاسلام عالی تاکید کرد: مسئولان باید با حفظ روحیه امید، اقتدار و اعتمادبهنفس، زمینه تقویت جبهه داخلی و ناکام ماندن دشمنان را فراهم کنند.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد و معیشت مسئله اصلی کشور است گفت:دولت باید با اقدامات عملی و موثر برای مهار تورم و کنترل گرانیها وارد میدان شود.
حجت الاسلام عالی گفت:دشمن از پرچم انتقام و حضور مردم در خیابانها واهمه دارد و تلاش میکند آستانه تحمل و تابآوری مردم را بشکند. در چنین شرایطی، هوشیاری مردم و بهویژه دولتمردان ضروری است.
منبع:خبرگزاری صدا و سیما