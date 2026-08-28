تیم ملی والیبال زنان ایران در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ موفق به شکست اندونزی شد و سه پله صعود را در جدول رده بندی جهانی تجربه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک امروز (جمعه ششم شهریور) با دو دیدار در شهر تیانجین کشور چین پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال زنان ایران در چارچوب این مرحله از مسابقات از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه امروز به مصاف اندونزی رفت و سه بر یک به پیروزی رسید تا برای نخستین بار در تاریخ به جمع چهار تیم برتر مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کند. این برد برای ایران ۵.۹۱ امتیاز در رتبه بندی داشت.

بدین ترتیب تیم ملی والیبال زنان با مجموع ۱۱۵.۷۲ امتیاز از رتبه چهلم به جایگاه سی و هفتم صعود کرد تا برای نخستین بار در تاریخ در چنین جایگاهی قرار گیرد.

گفتنی است پروژه توسعه والیبال زنان ایران از سال ۱۴۰۳ با آرمان حضور در جمع چهار تیم برتر آسیا در سال ۲۰۲۶ و جذب لی دو هی مربی کره جنوبی ازسوی سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال آغاز شد و با سرمایه گذاری هدفمند در این بخش، رشد ارتقا رنگینک در تیم ملی کشورمان در رده بندی جهانی افزایش یافت.

تیم ملی والیبال زنان پس از کسب چند مدال و چند مقام رسمی از رده هشتادم جهان به رده چهلم رسید. عدم کسب نتیجه دلخواه در بازی‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا موجب شد تا تقوی با چند تغییر در کادر فنی و برنامه ریزی، تیم ملی زنان ایران را با تمام قدرت به بازی‌های قهرمانی آسیا اعزام کند تا زنان والیبال کشورمان با درخشش در این رقابت ها، برای نخستین مرتبه در نیمه نهایی قهرمانی زنان آسیا حضور پیدا کنند و آرمان تعیین شده فدراسیون والیبال را محقق کنند.

بدین ترتیب این پروژه تا کنون ۴۳ پله صعود برای تیم ملی زنان داشته است و ملی‌پوشان والیبال کشورمان در هر مسابقه برای بهبود آن تلاش خواهند کرد.

منبع: فدراسیون والیبال

برچسب ها: مسابقات والیبال ، قهرمانی زنان آسیا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
نگاه کنید شده یک بام دو هوا
حجاب رعایت شده یا نشده
به نظر شما من سیر هستم یا گشنه
گمون کنم اصلا معلوم نیست چه خبره
مسولین دندان شما درد میکنه نمی دونم ولی دندان همه اعضا من خراب شده و درد میکنه
چرا ؛ چونکه به بیت المال و منابع کشور وصل نیستم چرا چون پارتی باز نیستم این فقط میدنم
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