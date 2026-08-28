معاون رئیس جمهور با تأکید بر پرهیز از رویکردهای نمادین در کلنگ‌زنی طرح ها، خواستار استقرار فوری پیمانکار و تجهیز کارگاه این طرح تا پایان هفته شد و از حمایت دولت برای تحقق این طرح خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی -حسین‌زاده در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری آشوراده اظهار کرد: کلنگ‌زنی طرح‌ها نباید تشریفاتی باشد؛ بنابراین پیش از آغاز عملیات، استقرار پیمانکار و تجهیز کارگاه الزامی است.

وی با اشاره به برنامه زمان‌بندی استاندار گلستان برای اجرای طرح در دو مرحله افزود:با همکاری بخش خصوصی، مرحله نخست این طرح در سال آینده به بهره‌برداری برسد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با تقدیر از مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی، تصریح کرد: این معاونت در کنار استانداری گلستان، تمامی حمایت‌های لازم را برای تسهیل روند اجرایی این پروژه و تبدیل آن به الگویی موفق برای توسعه استان به کار خواهد گرفت.

برچسب ها: افتتاح و بهره برداری ، عملیات اجرایی
خبرهای مرتبط
سد آقدکش شهرستان آق‌قلا افتتاح شد
معاون رئیس‌جمهور خطاب به مجریان آشوراده؛
این کلنگ‌زنی را قبول ندارم
افتتاح مرحله‌ی نخست ایستگاه پست فوق توزیع ۴۰ مگاولت آمپر گنبدکاووس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۲۰ متهم پرونده «ترینوست» محاکمه می‌شوند؛ ۷۴۲ شاکی و ۳۵ میلیارد خسارت
پلمب سیمی ۲۲ کنتور در کارگاه‌های بلوک‌زنی و واحد‌های صنعتی پرمصرف
آخرین اخبار
پلمب سیمی ۲۲ کنتور در کارگاه‌های بلوک‌زنی و واحد‌های صنعتی پرمصرف
۲۰ متهم پرونده «ترینوست» محاکمه می‌شوند؛ ۷۴۲ شاکی و ۳۵ میلیارد خسارت
اجرای مأموریت‌های بزرگ آبرسانی و مهار سیلاب‌های سهمگین در گلستان