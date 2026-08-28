شهروندخبرنگار ما فیلمی از اقامه نماز جمعه در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه شهرستان اهر به امامت حجت الاسلام و المسلمین جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان اهر و با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در مصلای نماز جمعه شهرستان اهر (مسجد شیخ عماد) برگزار شد. علیرضا خاکپور فرماندار شهرستان اهر نیز به مناسبت هفته دولت به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته دولت در مورد عملکرد دولت، برنامه‌ها و همچنین افتتاح پروژه‌های مختلف عمرانی، خدماتی، کشاورزی، بهداشتی و زیربنایی در هفته دولت در شهرستان اهر مطالبی را بیان کرد.

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منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

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