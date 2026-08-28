باشگاه خبرنگاران جوان -نشست هماهنگی و انعقاد تفاهمنامه راهاندازی پروازهای باری فرودگاه رشت در فرودگاه سردار جنگل برگزار شد.
در این نشست، ظرفیتهای فرودگاه رشت برای توسعه حملونقل هوایی بار، تسهیل صادرات محصولات کشاورزی و تولیدی گیلان و گسترش ارتباطات تجاری با کشورهای منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
استانداری گیلان با هدف فعالسازی ظرفیتهای مغفول حملونقل هوایی استان، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، منطقه آزاد انزلی و سرمایهگذاران بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده است تا پروازهای باری از مرحله برنامهریزی وارد فاز عملیاتی شود.
مزیت راهبردی فرودگاه رشت برای حمل بار
سید محسن میرحسینی، مدیرکل فرودگاههای استان گیلان، در این نشست با اشاره به اخذ مجوزهای لازم از شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اظهار کرد: زیرساختهای مورد نیاز برای برقراری پروازهای باری فراهم شده و اجرای این پروازها با مشارکت بخش خصوصی دنبال خواهد شد.
وی موقعیت جغرافیایی گیلان، دسترسی به بازارهای منطقهای و قرارگرفتن فرودگاه رشت در ارتفاع پایینتر از سطح آبهای آزاد را از مزیتهای رقابتی این فرودگاه دانست و افزود: این ویژگی، شرایط مناسبتری برای برخاست هواپیما با وزن بالاتر فراهم میکند و ظرفیت قابلتوجهی برای حملونقل هوایی بار در اختیار استان قرار میدهد.
راهاندازی پروازهای باری از فرودگاه رشت میتواند مسیر صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و تولیدی گیلان را کوتاهتر کند و در کنار ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی، بنادر و شبکه ریلی استان، حلقه هوایی زنجیره تجارت گیلان را تکمیل کند.
براساس هماهنگیهای انجامشده، استانداری گیلان با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی، ادارهکل فرودگاههای استان، دستگاههای اجرایی مرتبط و بخش خصوصی، مراحل اجرایی برقراری این پروازها را پیگیری خواهد کرد.