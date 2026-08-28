باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - یکی از تسهیلات مهم حمایتی در حوزه بانکی، تسهیلات مرتبط با وام اشتغال مددجویان است که متاسفانه با صف بیش از ۳۰۰ هزار نفری مواجه است و همچنین اینکه با گذشت ۶ ماه از شروع سال، هیچ عملکردی در حوزه پرداخت نداشته است. اصلی‌ترین مانعی که منجر به توقف پرداخت وام اشتغال شده است؛ موضوع مربوط به عدم ابلاغ بخشنامه مربوط به سهمیه‌های تسهیلات وام اشتغال مددجویان است. برای اینکه وعده‌های حمایتی بودجه از روی کاغذ به واقعیت‌های اقتصادی تبدیل شود، بانک مرکزی موظف است با دقت و سرعت بالا، سهمیه‌های جدید را مطابق با ارقام مصوب، به شبکه بانکی ابلاغ کند تا ابهام قانونی و اجرایی در این مسیر برطرف گردد.

وقتی بخشنامه توسط بانک مرکزی صادر شود، زنجیره پرداخت از بانک مرکزی به بانک‌های عامل و سپس به متقاضیان، با سرعت و نظم بیشتری دنبال خواهد شد. این سرعت‌بخشی، علاوه بر جلوگیری از معطل ماندن صد‌ها هزار متقاضی، از اتلاف فرصت‌های اقتصادی در بازار جلوگیری کرده و اطمینان می‌دهد که تسهیلات حمایتی، دقیقا در زمان مناسب و برای راه اندازی طرح‌های مولد در دسترس قرار می‌گیرد تا موتور‌های کوچک تولید در اقتصاد کشور، با قدرت به حرکت درآیند.

در همین رابطه با آقای قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

روانبخش نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به تعلل شش ماهه در آغاز پرداخت وام اشتغال مددجویان مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی نباید نسبت به وام مددجویان تعلل کنند و کار را به گذر زمان بسپارند. این کار شایسته‌ای نیست. امیدواریم بانک مرکزی توجه ویژه‌ای نسبت به تسهیلات اشتغال مددجویان داشته باشد و روند پرداخت این وام‌ها را تسریع کند.

او همچنین درباره ضرورت به‌روزرسانی ضوابط پرداخت تسهیلات اشتغال گفت: بخشنامه مربوط به سهمیه تسهیلات وام اشتغال مددجویان مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ باید ابلاغ شود. اگر بانک مرکزی سهمیه جدید را زودتر صادر کند، بانک‌ها تکلیف خود را در این رابطه می‌دانند و روند پرداخت تسهیلات نیز می‌تواند با سرعت و نظم بیشتری دنبال شود.

روانبخش با اشاره به نقش مجلس در پیگیری این موضوع افزود: مجلس نیز موضوع وام اشتغال را پیگیری می‌کند و این مسئله از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مطالبه خواهد شد تا روند پرداخت تسهیلات با جدیت بیشتری دنبال شود.

او همچنین بر ضرورت تعیین و ابلاغ سهمیه‌های اعتباری تأکید کرد و گفت: باید سهم هر استان و شهرستان در زمینه تسهیلات اشتغال مشخص و ابلاغ شود تا منابع به‌صورت شفاف و هدفمند در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد و شهرستان‌ها و استان‌ها در این زمینه بلاتکلیف نباشند.