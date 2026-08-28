باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام شفیعی در مراسم افتتاح طرح مرغداری در شهرستان مرند به مناسبت هفته دولت که با حضور استاندار آذربایجانشرقی برگزار شد با اشاره به ظرفیتهای این شهرستان در حوزه تولید تخممرغ اظهار کرد: مرند با برخورداری از ۳۸ واحد مرغ تخمگذار و ظرفیت ۳ میلیون و ۱۴۷ هزار قطعه، سالانه حدود ۲۱ هزار تن تخممرغ تولید میکند.
وی افزود: حدود ۱۸ درصد از تولید تخممرغ آذربایجانشرقی در شهرستان مرند انجام میشود و این شهرستان از نظر تولید تخممرغ، رتبه نخست استان را در اختیار دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی با اشاره به وضعیت مطلوب مرند در زمینه مرغ گوشتی و مرغ مادر تخمگذار ادامه داد: در حوزه مرغ مادر تخمگذار نیز سالانه حدود ۳۵ میلیون عدد تخممرغ نطفهدار در این شهرستان تولید میشود و مرند را میتوان قطب تولید تخممرغ نطفهدار برای تامین جوجه مورد نیاز واحدهای مرغ تخمگذار دانست.
شفیعی با قدردانی از فعالان صنعت طیور شهرستان مرند گفت:استمرار تولید در این بخش، حاصل سرمایهگذاری و تلاش تولیدکنندگانی است که در شرایط دشوار اقتصادی نیز پای کار تولید باقی ماندهاند.
وی یکی از مهمترین چالشهای فعلی مرغداران را افزایش شدید نیاز به سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت:پس از اجرای جراحی اقتصادی، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان حدود پنج برابر شده است؛ بهگونهای که اگر یک واحد مرغداری پیش از اجرای این طرح با ۵۰ میلیارد تومان میتوانست نهادههای مورد نیاز خود را تامین کند، امروز برای همان میزان فعالیت به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی ادامه داد: افزایش قابل توجه قیمت نهادههای تولید، دارو، واکسن، مکملها و سایر هزینههای مرتبط با پرورش طیور، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده و ضرورت دارد حمایت ویژهای از بخش کشاورزی و بهویژه صنعت طیور صورت گیرد.
شفیعی با اشاره به شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با تدابیر استاندار آذربایجانشرقی و تیم اقتصادی استانداری، خوشبختانه در زمینه تامین نهادههای مورد نیاز دام و طیور مشکلی ایجاد نشد و نهادهها به بهترین شکل تامین و توزیع شدند که این موضوع نقش مهمی در تداوم تولید داشت.
وی افزود: تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعت طیور نیز در این شرایط پای کار بودند و با استمرار فعالیت خود، زمینه تداوم تولید و فراوانی کالا در بازار را فراهم کردند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی با انتقاد از پایین بودن سهم پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی گفت: سهم بخش کشاورزی از منابع داخلی بانکها ۱۵ درصد است، اما در سال ۱۴۰۴ تنها ۵ درصد این سهم به بخش کشاورزی اختصاص یافت.
شفیعی ابراز امیدواری کرد طی امسال سهم قانونی بخش کشاورزی از منابع داخلی بانکها بهطور کامل پرداخت شود تا بخشی از نیازهای مالی تولیدکنندگان و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شود.
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت تسهیلات ۷۰ همتی استان برای حمایت از مجموعههایی که از انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره متاثر شدهاند، تاکید کرد و گفت: بخش کشاورزی از جمله بخشهایی است که بیشترین تاثیر را از این سیاست پذیرفته و باید در توزیع این منابع مورد توجه ویژه قرار گیرد.
شفیعی با اشاره به ظرفیتهای صادراتی صنعت طیور استان اظهار کرد: بخشی از تولیدات کشاورزی، بهویژه در حوزه تخممرغ، پیش از این به کشورهای مختلف صادر میشد و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از بازارهای اصلی صادراتی این محصول بودند.
وی افزود: در پی وقوع جنگ تحمیلی صادرات این محصولات محدود شده است؛ از این رو امیدواریم با حمایتهای ملی و استانی از تولیدکنندگان و بخش کشاورزی، خلا ایجاد شده در بازارهای صادراتی جبران و زمینه استمرار تولید و توسعه بازارهای صادراتی فراهم شود.
منبع:جهادکشاورزی آذربایجان شرقی