باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیکولای ملادنوف، نماینده هیات صلح غزه می‌گوید توافقی حاصل شده است که بر اساس آن، مراکش در تشکیل نیرو‌های مستقر در نوار غزه مشارکت خواهد کرد.

او در همین حال گفت که ترکیه بخشی از این نیرو‌ها نخواهد بود.

ملادنوف همچنین اعلام کرد که سازوکار و محل‌های استقرار نیروی بین‌المللی تثبیت اوضاع در غزه تعیین شده است و انتظار می‌رود نیرو‌های پیش‌قراول به‌زودی وارد نوار غزه شوند.

به گفته او تعدادی از کشور‌ها مجموعا ۷ میلیارد دلار برای بازسازی نوار غزه متعهد شده‌اند. این در حالی است که بر اساس گزارش جدید آکسفام، بازسازی نوار غزه به حدود ۷۱ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.

قبل از شروع بازسازی، تخمین زده می‌شود که ۶۶ میلیون تن آوار باید از این باریکه جمع‌آوری شود. این آوار، تمام محله‌ها را غیرقابل عبور کرده و خطرات جدی برای سلامتی و ایمنی افراد ایجاد می‌کند. اعتقاد بر این است که آوار حاوی بمب‌ها و گلوله‌های منفجر نشده است که هم تیم‌های پاکسازی و هم جوامع اطراف را تهدید می‌کند.

منبع: الجزیره