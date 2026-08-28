باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اعتراضات با درخواست پایان دادن به فساد در اندونزی در بحبوحه حضور سنگین نیروهای امنیتی از سر گرفته شده است و سفارت آمریکا به شهروندان خود هشدار داده است که از مناطق پرتنش دوری کنند.
جاکارتا، پایتخت اندونزی، شاهد موج جدیدی از اعتراضات بود، چرا که هزاران دانشجو و نمایندگان سازمانهای مدنی به خیابانها آمدند و خواستار مبارزه با فساد، افزایش دستمزدها و بازنگری در سیاستهای دولت این کشور شدند.
معترضان خواستار محدود کردن گسترش نقش ارتش، توقف برنامههای تغذیه رایگان مدارس و تعاونیهای روستایی و تشدید مصادره اموال مقامات فاسد شدند.گروههایی از جاوه مرکزی نیز اعتراضاتی را سازماندهی کردند و خواستار قوانین سختگیرانه برای مصادره وجوه فساد و تشدید مجازات برای متهمان شدند.
در راستای آمادگی برای هرگونه تحول، مقامات بیش از ۱۸۵۰۰ نیروی امنیتی را برای تامین امنیت شش منطقه در جاکارتا مستقر کردند، جایی که جادهها بسته و ترافیک در نزدیکی ساختمان پارلمان تغییر مسیر داده شد و ۶۵ نفر به عنوان یک اقدام احتیاطی دستگیر شدند.
این تظاهرات در بحبوحه نارضایتی عمومی ادامه دارد، اگرچه هنوز به مقیاس اعتراضات گستردهای که اندونزی در اوت و سپتامبر سال گذشته، ۲۰۲۵، شاهد آن بود، نرسیده است؛ اعتراضاتی که در آن زمان به دلیل امتیازات مسکن برای اعضای پارلمان آغاز شد و پس از مرگ یک موتورسوار زیر چرخهای ماشین پلیس تشدید شد.
منبع: آر تی