هزاران دانشجو و فعال مدنی در جاکارتا با ازسرگیری اعتراضات، خواستار مقابله با فساد، افزایش دستمزد‌ها و محدود شدن نقش ارتش در اندونزی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اعتراضات با درخواست پایان دادن به فساد در اندونزی در بحبوحه حضور سنگین نیرو‌های امنیتی از سر گرفته شده است و سفارت آمریکا به شهروندان خود هشدار داده است که از مناطق پرتنش دوری کنند.

جاکارتا، پایتخت اندونزی، شاهد موج جدیدی از اعتراضات بود، چرا که هزاران دانشجو و نمایندگان سازمان‌های مدنی به خیابان‌ها آمدند و خواستار مبارزه با فساد، افزایش دستمزد‌ها و بازنگری در سیاست‌های دولت این کشور شدند.

معترضان خواستار محدود کردن گسترش نقش ارتش، توقف برنامه‌های تغذیه رایگان مدارس و تعاونی‌های روستایی و تشدید مصادره اموال مقامات فاسد شدند.گروه‌هایی از جاوه مرکزی نیز اعتراضاتی را سازماندهی کردند و خواستار قوانین سختگیرانه برای مصادره وجوه فساد و تشدید مجازات برای متهمان شدند.

 در راستای آمادگی برای هرگونه تحول، مقامات بیش از ۱۸۵۰۰ نیروی امنیتی را برای تامین امنیت شش منطقه در جاکارتا مستقر کردند، جایی که جاده‌ها بسته و ترافیک در نزدیکی ساختمان پارلمان تغییر مسیر داده شد و ۶۵ نفر به عنوان یک اقدام احتیاطی دستگیر شدند.

این تظاهرات در بحبوحه نارضایتی عمومی ادامه دارد، اگرچه هنوز به مقیاس اعتراضات گسترده‌ای که اندونزی در اوت و سپتامبر سال گذشته، ۲۰۲۵، شاهد آن بود، نرسیده است؛ اعتراضاتی که در آن زمان به دلیل امتیازات مسکن برای اعضای پارلمان آغاز شد و پس از مرگ یک موتورسوار زیر چرخ‌های ماشین پلیس تشدید شد.

منبع: آر تی

برچسب ها: اعتراضات مردمی ، کشور اندونزی ، ارتش اندونزی
خبرهای مرتبط
۵۱ کشته در زلزله اندونزی/ هزاران نفر تخلیه شدند
زلزله ۵.۹ ریشتری بار دیگر فلورس اندونزی را لرزاند
جست‌و‌جو برای یافتن مفقودان حادثه آتش‌سوزی کشتی در جزیره مادورای اندونزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزیر ارتش آمریکا از سمت خود استعفا کرد
بیانیه پایانی بیشکک: حمایت شانگهای از ایران و محکومیت حملات نظامی
نفتکش غول‌پیکر سعودی در هرمز متوقف شد
قیمت گاز اروپا در پی تنش در تنگه هرمز از ۷۰ یورو عبور کرد
جهش بیش از ۳ درصدی قیمت نفت؛ برنت از ۹۱ دلار عبور کرد
سفر مخفیانه رئیس شین‌بت اسرائیل به واشنگتن برای دیدار با مقامات اف‌بی‌آی درباره پسر نتانیاهو
نشست سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک آغاز شد
هشدار سازمان ملل درباره خطر آغاز دوباره آزمایش‌های هسته‌ای
کوبا در محور سیاست آمریکا؛ دیدار روبیو و نماینده آمریکا در هاوانا در سایه فشار‌های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای
روسیه درباره احتمال محاصره کالینینگراد هشدار داد
آخرین اخبار
شهباز شریف در اجلاس شانگهای: حمله به ایران بحرانی بزرگ در منطقه ایجاد کرد
جنگ علیه ایران و افزایش ۴ درصدی هزینه‌های انرژی در انگلیس
وزیر خارجه پاکستان بر اجرای یادداشت تفاهم آمریکا و ایران تأکید کرد
آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ در جنگ ایران ناراضی‌اند
نارضایتی اسرائیل از روند خلع سلاح حزب‌الله توسط ارتش لبنان
روسیه درباره احتمال محاصره کالینینگراد هشدار داد
کالاس: تلاش‌های دیپلماتیک درباره هرمز بی‌نتیجه مانده است
بیانیه پایانی بیشکک: حمایت شانگهای از ایران و محکومیت حملات نظامی
بانک مرکزی اروپا هشدار داد: درگیری ایران می‌تواند تورم را بالا نگه دارد
دانشجویان آمریکایی: «نسل‌کشی» اولین تصویر از اسرائیل در ذهن ماست
لایحه تحریم‌های جدید علیه روسیه با مخالفت در مجلس نمایندگان آمریکا مواجه شد
کاهش شدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز
سفر مخفیانه رئیس شین‌بت اسرائیل به واشنگتن برای دیدار با مقامات اف‌بی‌آی درباره پسر نتانیاهو
پوتین: سازمان شانگهای یکی از مراکز قدرت جهان است
دوگانگی اروپا: فشار سیاسی با وجود همکاری نظامی با اسرائیل
سرویس اطلاعاتی کره جنوبی: نشست آمریکا و کره شمالی «هر زمان ممکن» است
نفتکش غول‌پیکر سعودی در هرمز متوقف شد
جهش بیش از ۳ درصدی قیمت نفت؛ برنت از ۹۱ دلار عبور کرد
وزیر ارتش آمریکا از سمت خود استعفا کرد
قیمت گاز اروپا در پی تنش در تنگه هرمز از ۷۰ یورو عبور کرد
نشست سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک آغاز شد
هشدار سازمان ملل درباره خطر آغاز دوباره آزمایش‌های هسته‌ای
کوبا در محور سیاست آمریکا؛ دیدار روبیو و نماینده آمریکا در هاوانا در سایه فشار‌های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای
ادعای اکسیوس: ترامپ به دنبال حملات محدود به ایران
ادعای ونس: ویدئوی هوش مصنوعی ترامپ پیامی به ایران بود
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق النبطیه و المنصوری در جنوب لبنان
سازمان ملل ازسرگیری درگیری‌های آمریکا و ایران را «بسیار تأسف‌بار» خواند
بیانیه پایانی نشست سه‌جانبه نظامی ترکیه، پاکستان و عربستان در استانبول
بن‌گویر با یورش به مسجدالاقصی جنجال تازه آفرید
پنتاگون به دنبال بودجه برای افزایش چهاربرابری تولید موشک‌های تاد و پاتریوت