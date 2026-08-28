سخنگوی وزارت دفاع گفت: فرماندهان شگفتانه‌ها را با توجه به اصل غافلگیری و صیانت از اطلاعات نظامی سوق داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بیان کرد: دولت نیاز‌های خاص نیرو‌های مسلح را تامین کرد؛ دولت نیاز‌های خاص نیرو‌های مسلح را عمدتاً از طریق وزارت دفاع با تامین تسلیحات، تجهیزات، مهمات و اقلام آمادی که مورد نیاز نیرو‌های مسلح بود، متناسب با نیاز و بضاعت و مقدورات انجام داد.

وی گفت: روی اقتصادی کردن هزینه تولید تسلیحات و تجهیزات و مهمات متمرکز شده‌ایم به گونه‌ای که بین یک تا ۲۰ برابر هزینه تولید برخی تسلیحات و تجهیزات و مهمات ما نسبت به مشابه خارجی آن پایین‌تر است.

طلایی نیک خاطر نشان کرد: دشمن از حجم آتش و تسلیحات و تجهیزات بیشتری استفاده کرد، اما اثربخشی تسلیحات و تجهیزات و تاکتیک‌ها و راهبرد‌هایی که رزمندگان ما استفاده کردند بیشتر بود.

وی عنوان کرد: جامعه علمی و دفاعی ما از مرحله کپی برداری و مهندسی معکوس فراتر رفته است و حتی در برخی حوزه‌ها و فناوری‌های تولید پهپاد‌ها و موشک‌های بالستیک نیازی به مهندسی معکوس یا کپی برداری نداریم.

وی اظهار داشت: فرماندهان شگفتانه‌ها را با توجه به اصل غافلگیری و صیانت از اطلاعات نظامی و دفاعی به سمتی که در میدان دیده شود، سوق داده‌اند.

منبع: تسنیم

برچسب ها: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، نیروهای مسلح
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۸ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
درود بر جمهوری اسلامی ایران که با اقتدار کامل ایستاده و ما هم با تمام قوا با ایران عزیز ایستاده ایم واز جمهوری اسلامی دفاع می کنیم واز آرمان های امام شهید دفاع می کنیم
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
ماشاالله سپاه
۴
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
شگفتانه در سفره خالی هم مشاهده می شود
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
درود بر شما و همه‌ی رزمندگان
خدا قوت
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
مثل همون شگفتانه های قبلی؟؟
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
انشاالله به سلامتی همه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
بمب اتم بیماری ترامپ و سیاست مدارها ی امریکا در مان می کند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
درود خدا بر همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران........

در کنار همه اینها ساخت سلاح هسته‌ای و موشک قاره پیما فراموش نشه........
۰
۱
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Ukraine
ناشناس
۱۹:۴۲ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
والا اینا رو قبلا هم میگفتین ! فقط اومدن هی مردم بیچاره رو زدن و رفتن ! کار خاصی هم از دستتون بر نیومد !
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
محاصره دریایی را بشکنید محاصره دریایی یعنی جنگ اقتصادی در موازات جنگ نظامی می باشد اول تذکر لعدا عمل
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۰ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
شما که اینقدر اهل شگفتانه هستید یک شگفتانه هم در مورد مشکلات اقتصادی کشور رو کنید
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
انشااله همیشه موفق و پیروز باشید. مایه افتخار ملت ایران هستید.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
ب فکر موشک قاره پیما شلیک ش ب امریکا باشیم
درصورت تجاوز امریکا

قرار نیس ما مردم ایران همیشه در نا امنی باشیم

و مردم امریکا در امنیت ب حاکمان بچه کش شون هورا بکشن

و بفکر ساخت بمب اتمی برای بازدارندگی

تعارف نداریم دیگه
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
فقط حرف را نزنید دشمن برای صحبتهای شما تدارک خواهد دید.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
بمب اتم درست نشه هیچ موشکی جوابگو نیست فقط بمب اتم سایه جنگ بر می داره
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