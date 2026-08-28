باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بیان کرد: دولت نیاز‌های خاص نیرو‌های مسلح را تامین کرد؛ دولت نیاز‌های خاص نیرو‌های مسلح را عمدتاً از طریق وزارت دفاع با تامین تسلیحات، تجهیزات، مهمات و اقلام آمادی که مورد نیاز نیرو‌های مسلح بود، متناسب با نیاز و بضاعت و مقدورات انجام داد.

وی گفت: روی اقتصادی کردن هزینه تولید تسلیحات و تجهیزات و مهمات متمرکز شده‌ایم به گونه‌ای که بین یک تا ۲۰ برابر هزینه تولید برخی تسلیحات و تجهیزات و مهمات ما نسبت به مشابه خارجی آن پایین‌تر است.

طلایی نیک خاطر نشان کرد: دشمن از حجم آتش و تسلیحات و تجهیزات بیشتری استفاده کرد، اما اثربخشی تسلیحات و تجهیزات و تاکتیک‌ها و راهبرد‌هایی که رزمندگان ما استفاده کردند بیشتر بود.

وی عنوان کرد: جامعه علمی و دفاعی ما از مرحله کپی برداری و مهندسی معکوس فراتر رفته است و حتی در برخی حوزه‌ها و فناوری‌های تولید پهپاد‌ها و موشک‌های بالستیک نیازی به مهندسی معکوس یا کپی برداری نداریم.

وی اظهار داشت: فرماندهان شگفتانه‌ها را با توجه به اصل غافلگیری و صیانت از اطلاعات نظامی و دفاعی به سمتی که در میدان دیده شود، سوق داده‌اند.

منبع: تسنیم