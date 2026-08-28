باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "شهرام شادابی‌چگنی" در تشریح این حادثه اظهار داشت: ساعت ۱۵:۵۰ امروز برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی خودرو سواری پژو پارس در محور خرم‌آباد - کوهدشت، کیلومتر ۱۰ مله‌شبانان، بلافاصله عوامل پلیس راه، انتظامی و دستگاه‌های امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه دلخراش، ۵ نفر سرنشین خودرو دچار سانحه شدند که ۳ نفر از آنان جان باختند و ۲ نفر دیگر نیز مجروح شده که جهت مداوا ، توسط دستگاه‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس پلیس راه استان لرستان با بیان اینکه کارشناسان پلیس راه، علت اصلی این واژگونی را "تخطی از سرعت مطمئنه" تشخیص داده‌اند، خاطرنشان کرد: سرعت غیرمجاز و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه، خطری است که در یک لحظه می‌تواند فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر رقم بزند.

سرهنگ شادابی‌چگنی در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، به تمامی رانندگان توصیه کرد: رعایت سرعت مطمئنه، بستن کمربند ایمنی و پرهیز از عجله و شتاب، اصلی‌ترین راهکار برای پیشگیری از حوادث جاده‌ای است. رانندگان عزیز بدانند که هیچ مقصدی ارزش به خطر انداختن جان خود و عزیزانشان را ندارد.

منبع: پلیس لرستان