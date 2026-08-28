باشگاه خبرنگاران جوان - انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد: پردیس سینماگالری ملت به عنوان خانه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ میزبان هنرمندان، مخاطبان، دانشجویان و همه اهالی سینمای کوتاه خواهد بود.

جشنواره چهل‌وسوم در بخش‌های سینمای ایران، سینمای بین‌الملل، بخش جنبی ویژه کتاب و سینما(اقتباس) برگزار خواهد شد.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «اندیشه ایرانی، روایت جهانی» برگزار می‌شود و تمرکز اصلی آن بر حمایت از روایت‌های خلاقانه و متنوع با محوریت هویت ملی، فرهنگی و زیستی ایران و پرهیز از کلیشه‌های رایج است.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.