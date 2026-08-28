باشگاه خبرنگاران جوان-اکبر بهنامجو روز جمعه در نشست با جمعی از علما و فضلای برجسته استان قم افزود: با پیگیریهای انجامشده از سوی شهرداری و مجموعه مدیریت استان، تلاش میشود این پروژه در آینده نزدیک در خدمت مردم باشد.
عملیات اجرایی ساخت متروی قم از سال ۱۳۸۹ آغاز شد. خط یک مترو به طول ۱۴.۸ کیلومتر و شامل ۱۴ ایستگاه از قلعهکامکار تا میدان شهید مطهری این شهر است؛ مرحله نخست آن تقریبا تکمیل شده اما به دلیل تامین نشدن واگنها هنوز بهرهبرداری نشده است.
خط ۲ متروی قم به طول ۱۸ کیلومتر و ۱۶ ایستگاه در حال اجراست و از شهرک پردیسان قم تا منطقه خداکرم اجرا میشود.
شهرک پردیسان یکی از مناطق بزرگ مسکونی در جنوبغربی قم است که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی وقت از اواخر دهه ۷۰ راهاندازی و در سال ۱۳۹۰ نیز به عنوان یکی از مناطق شهرداری شناخته شد.
وی به پروژه منوریل قم نیز اشاره کرد و گفت: درباره ادامه مسیر پروژه منوریل، گزینههای مختلفی در حال بررسی است و تلاش میشود با انجام مطالعات و برآوردهای لازم، بهترین تصمیم برای ادامه این پروژه اتخاذ شود.
بهنامجو افزود: یکی از گزینههای مطرح، استفاده از ظرفیت خط و سازههای ایجادشده و ادامه مسیر به شکل ترکیبی است که پس از تکمیل بررسیها و برآورد هزینهها، موضوع برای تصمیمگیری و جلب نظر عمومی مطرح خواهد شد.
اجرای طرح مونوریل قم از سال ۱۳۸۹ در بستر رودخانه قمرود شهر قم آغاز شد که مرحله نخست این طرح از پارکسوار شمالی تا مصلای قدس است. در طول مسیر ۶.۸ کیلومتری مرحله نخست طرح مونوریل قم، هشت ایستگاه از جمله ایستگاه پایانه، فرهنگیان، امام موسی صدر، پل رضوی، پل شهید رجایی، شهید مطهری، حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مصلای قدس در نظر گرفته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالعات انجامشده درباره کانونهای اصلی گردوغبار در قم گفت: اظهار کرد: پارسال مطالعاتی در زمینه شناسایی کانونهای اصلی گردوغبار انجام و عملیات درختکاری و مقابله با بیابانزایی در این مناطق آغاز شدهاست که این اقدامات امسال نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی افزود: برای اجرای این طرحها تلاش میکنیم همه گروهها و ظرفیتهای موجود را پای کار بیاوریم تا بتوانیم در زمینه مقابله با گردوغبار اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.
استاندار قم با بیان اینکه آلودگی هوای استان از ۲ بخش اصلی ناشی میشود، گفت: بخشی از آلودگی هوا مربوط به گردوغبار و ریزگردها و بخش دیگر ناشی از آلایندههای حاصل از نیروگاه، خودروها و وسایل نقلیه است که هر دو موضوع نیازمند برنامهریزی و پیگیری جدی هستند.
بهنامجو پیش از این گفته بود، عملیات مهار کانونهای اصلی گردوغبار قم در سطح بیش از یکهزار هکتار آغاز گردیده و برای انتقال آب و نگهداری پوشش ایجاد شده نیز مطالعات لازم به پایان رسیدهاست.
برای این طرح علاوه بر منابع دولتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و نهادها نیز در دستور کار قرار گرفته است و مطالعات خط انتقال آب به پایان رسیده و با استفاده از منابع مالی وزارت نیرو، اجرای آن دنبال خواهد شد.
منبع:استانداری قم