سخنگوی وزارت خارجه روسیه با دفاع از نماد خرس روسی گفت خرس پس از اصابت گلوله هم دست از مقاومت برنمی‌دارد و روس‌ها از اراده‌ای شکست‌ناپذیر برخوردارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، حمایت خود را از تصویر کلیشه‌ای مردم روس ابراز کرد و آنها را از نظر مقاومت تا آخرین نفس به خرس تشبیه کرد.

او در جریان شرکتش در گردهمایی پیشکسوتان «با هم برای پیروزی» خاطرنشان کرد که مقایسه رایج بین خرس روسی و خرس، حقیقت عمیقی را در خود نهفته دارد که شکارچیان به خوبی می‌دانند: حتی وقتی به نظر می‌رسد خرس مورد اصابت سه گلوله در سر قرار گرفته و به زمین افتاده است، با حرکتی ناگهانی و مقاومتی نهایی که نشان دهنده اراده‌ای شکست‌ناپذیر است، همه را شگفت‌زده می‌کند.

این اظهارات در چارچوب اظهارات قبلی زاخارووا در مورد ممنوعیت سریال کودکانه روسی «ماشا و خرس» در اوکراین و تلاش‌های مشابه برای ممنوعیت آن در اتحادیه اروپا و انگلیس مطرح می‌شود، که این نوع ممنوعیت را یک پیروزی از نوع خاص می‌داند و می‌گوید نماد‌های فرهنگی روسیه همچنان در برابر تلاش‌ها برای لغو یا به حاشیه راندن آنها مقاوم هستند.

منبع: نووستی

برچسب ها: مردم روسیه ، روسیه و اروپا
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