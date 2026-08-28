باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان مدیریت بحران نپال گزارش داد که شمار قربانیان سیلاب گسترده نپال به ۵۳۸ نفر افزایش یافته و بیش از ۱۵۰۰ نفر همچنان مفقود هستند.
روز چهارشنبه، بخش پایینی یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا فروریخت و توده عظیمی از یخ، برف، سنگ و رسوبات از ارتفاع حدود ۵۲۰۰ متری به دره سقوط کرد.
این توده مسیر یک رودخانه را مسدود و دریاچهای ایجاد کرد، اما با افزایش حجم آب، سد طبیعی شکست و سیلابی عظیم همراه با سنگ، یخ و گلولای به سمت پاییندست سرازیر شد و سازههای بسیاری را تخریب کرد.
همزمان، نپال و چین درباره خطر وقوع سیلابهای جدید بر اثر تجمع آب در دو دریاچه دیگر هشدار دادهاند. در همین حال، جستوجوها برای پیدا کردن صدها مفقود هنوز ادامه دارد و تصاویری از نجات افراد درون گل و لای منتشر میشود.
صلیب سرخ نپال میگوید برخی از روستاها به طور کامل تخریب شده و قطع شدن جادهها و پلها باعث شده جوامع بسیاری از دسترسی به مناطق دیگر محروم شوند.
منبع: گاردین