شمار قربانیان سیلاب نپال به ۵۳۸ نفر رسیده و چین درباره احتمال وقوع سیلاب‌های بیشتر در پی افزایش سطح آب دریاچه‌های منطقه هشدار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان مدیریت بحران نپال گزارش داد که شمار قربانیان سیلاب گسترده نپال به ۵۳۸ نفر افزایش یافته و بیش از ۱۵۰۰ نفر همچنان مفقود هستند.

روز چهارشنبه، بخش پایینی یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا فروریخت و توده عظیمی از یخ، برف، سنگ و رسوبات از ارتفاع حدود ۵۲۰۰ متری به دره سقوط کرد.

این توده مسیر یک رودخانه را مسدود و دریاچه‌ای ایجاد کرد، اما با افزایش حجم آب، سد طبیعی شکست و سیلابی عظیم همراه با سنگ، یخ و گل‌ولای به سمت پایین‌دست سرازیر شد و سازه‌های بسیاری را تخریب کرد.

همزمان، نپال و چین درباره خطر وقوع سیلاب‌های جدید بر اثر تجمع آب در دو دریاچه دیگر هشدار داده‌اند. در همین حال، جست‌و‌جو‌ها برای پیدا کردن صد‌ها مفقود هنوز ادامه دارد و تصاویری از نجات افراد درون گل و لای منتشر می‌شود.

صلیب سرخ نپال می‌گوید برخی از روستا‌ها به طور کامل تخریب شده و قطع شدن جاده‌ها و پل‌ها باعث شده جوامع بسیاری از دسترسی به مناطق دیگر محروم شوند.

منبع: گاردین

برچسب ها: نپال ، سیلاب شدید ، چین
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