باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به ظرفیتهای صنعت برقیسازی در قم اظهار کرد: استان قم با برخورداری از هفت شهرک صنعتی و نیروی کار ماهر، بستر مناسبی برای توسعه تولید موتورسیکلتهای برقی فراهم کرده است.
وی با ارائه آمار دقیق تولید افزود: در سال ۱۴۰۴ جمعاً ۵۱۴۰ دستگاه موتورسیکلت برقی در استان تولید شده است که سهم شرکت مادو ۴۹۹۵ دستگاه و سهم نیرو موتور سهند ۱۴۵ دستگاه بوده است.
مدیرکل صمت قم با اشاره به اخذ اولین گواهی تأیید نوع موتورسیکلت برقی استاندارد کشور در قم، این موضوع را یک دستاورد مهم برای صنعت استان دانست.
کریمی در ادامه به چالشهای پیشروی این صنعت اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سال ۱۴۰۵ به دلیل شرایط جنگی هیچ تولیدی در این بخش نداشتهایم و خطوط تولید عملاً متوقف شدهاند.وی با بیان اینکه صنعت قم در مسیر کیفیسازی و توسعه زنجیرههای ارزش گام برمیدارد، ابراز امیدواری کرد: با تکیه بر زیرساختهای موجود و نیروی کار متخصص و با رفع موانع تولید، شاهد احیای مجدد این صنعت مهم در استان باشیم.
وی همچنین بر لزوم توجه جدی به تولید انبوه موتورسیکلتهای برقی به منظور کاهش آلودگی هوا و مصرف بهینه انرژی تأکید کرد. موتورسیکلت های فرسوده سهم بالایی در آلودگی هوا دارند، توسعه برقیسازی میتواند گامی مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی شهری و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی باشد.