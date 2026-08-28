معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری از فعالیت ۷۰۰ هزار راننده در کشور خبر داد و گفت: با توجه به عدم تناسب تعداد ناوگان و میزان بار، استفاده از سکوهای مجازی، سالن اعلام بار و نوبت‌دهی مجازی برای برقراری عدالت در توزیع بار دنبال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی خضری معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در میز اقتصاد با تأکید بر ضرورت برقراری عدالت در توزیع بار میان رانندگان گفت: تعداد ناوگان حمل‌ونقل در سطح کشور با میزان بار موجود تناسب ندارد و برای مدیریت این شرایط باید سازوکاری ایجاد شود که از بروز تبعیض و بی‌عدالتی در تخصیص بار جلوگیری کند.

 خضری اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار راننده فعال در سطح کشور داریم و با توجه به شرایط موجود، ضروری است سامانه‌ای وجود داشته باشد تا موضوع تخصیص و توزیع بار میان رانندگان به شکل عادلانه مدیریت شود.

وی افزود: در راستای رعایت عدالت در بحث حمل بار و جلوگیری از ایجاد تبعیض میان رانندگان، تاکنون اقداماتی انجام شده است که از جمله آن می‌توان به استفاده از سکوهای مجازی، سالن اعلام بار مجازی و نوبت‌های مجازی اشاره کرد.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری ادامه داد: با استفاده از این سازوکارها توانسته‌ایم تا حدود زیادی عدالت را در فرآیند تخصیص بار برقرار کنیم و شرایط مناسب‌تری برای فعالیت رانندگان در سراسر کشور فراهم شود.

در ادامه این برنامه نصرالله پژمانفررئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه مدیریت توزیع بار در سازمان راهداری گفت: سوءمدیریت در این سازمان موجب شده است که هم بی‌عدالتی در توزیع بار شکل بگیرد و هم تکلیف قانونی مربوط به کاهش بار یک‌سرخالی به ۳۰ درصد، اجرایی نشود.

 پژمانفر اظهار کرد: مانعی که در این زمینه وجود دارد، نوعی سوءمدیریت در سازمان راهداری است که نتیجه آن، شکل‌گیری بی‌عدالتی در توزیع بار و تداوم وضعیت نامناسب بار یک‌سرخالی است.

وی افزود: بر اساس ماده ۵۶ برنامه هفتم پیشرفت باید میزان بار یک‌سرخالی به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، اما متأسفانه تاکنون تغییری در این وضعیت ایجاد نشده و بار یک‌سرخالی همچنان شرایط گذشته را دارد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به پیگیری این موضوع در این کمیسیون گفت: ما مسئولان مربوط را به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت کردیم. در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ نیز بخشنامه‌ای در این زمینه صادر شد که تأکید می‌کنم این بخشنامه غیرقانونی بود و فردی که آن را صادر کرده، مجاز به صدور چنین بخشنامه‌ای نبوده است.

پژمانفر ادامه داد: با وجود تأکید کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر غیرقانونی بودن این بخشنامه، مقاومت‌ها تا بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ ادامه داشت تا اینکه دیوان عدالت اداری وارد موضوع شد و این بخشنامه را ابطال کرد.

وی با بیان اینکه این مقاومت‌ها همچنان در برخی مناطق وجود دارد، گفت: بدون تعارف باید بگویم که پس از جلسه‌ای که در کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم، امروز در برخی استان‌ها از جمله البرز که موضوع را بررسی کردیم، هنوز این مشکلات ادامه دارد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در استان البرز، مدیریتی در حال انجام است که کامیون‌ها و وسایل نقلیه‌ای که بار خود را حمل می‌کنند، اگر با سالن نوبت همراهی نداشته باشند، با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند.

پژمانفر تصریح کرد: این موضوع در استان‌های **البرز، اردبیل، قم، یزد، مرکزی، کرمانشاه و قزوین** نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: من مسئولان مربوط را به اجرای قانون دعوت می‌کنم. چرا باید تعارض منافع افراد در ارتباط با این موضوع موجب شود کشور با مشکلات زیادی مواجه شود؟

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: این موضوع را با مسئولان مربوط مطرح کرده‌ایم و صورتجلسه‌ای نیز در این زمینه تنظیم شده است؛ اگر این اقدامات اصلاح نشود، حتماً مسئولان مربوط را به دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد تا دستگاه قضایی برخورد مقتضی را با آنها انجام دهد.

 

برچسب ها: کامیون ، راهداری
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