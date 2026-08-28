\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0627\u0645\u0634\u0628 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u06f6 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631\u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u0628\u0627 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0633\u062e\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0641\u062a \u0648\u06af\u0648\u06cc \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u062e\u0628\u0631 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f2\u06f1 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06cc\u06a9 \u0648 \u062e\u0628\u0631 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0648 \u0631\u0627\u062f\u06cc\u0648 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.