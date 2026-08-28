گفت وگوی ویژه رئیس جمهوری بعد از خبر ساعت ۲۱ از شبکه یک و خبر سیما و رادیو صدای ایران پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور به مناسبت هفته دولت امشب جمعه ۶ شهریورماه ۱۴۰۵ با مردم سخن می‌گوید.

این گفت وگوی ویژه بعد از خبر ساعت ۲۱ از شبکه یک و خبر سیما و رادیو صدای ایران پخش می‌شود.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، هفته دولت
خبرهای مرتبط
قدردانی رئیس‌جمهور از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت
پزشکیان: المپیاد دانشجویی نمادی از وفاق ملی است
رئیس‌جمهور: از ظرفیت‌های کرمان در تولید انژری‌های پاک استفاده شود
پزشکیان: تمام حقوق قانونی ملت ایران باید به رسمیت شناخته شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۵
اونهایی که تو اون ساعت برق ندارن چطور ببینن ؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
سخن گفتی تموم شد
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
حرفهای تکراری.خسته شدیم از اینهمه دروغ و ریا.
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
ای کاش امشب خبر استعفایت را بشنویم که بزرگترین پیروزی ملت ایران است
۴
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
تمام دنیا فدایییییی یک وجب خاک ایران عزیزوم دختروم
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
هیچی کس حق حرف زدن ندارد
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
ابرنترنتتتتتتتتتتتتتتتتتت مردم بدبخت ایران باید قط بشه
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
مردم بدبخت ایران بارانه ها کلابرگ ها قط میشود
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
رییس جمهور. چی میخواد بگه میخواد بگه مردم بدبخت ایران بدانید اگاه باشید که خاموشی ها ادامه دارد گرونی ها ادامه دارد گرونی بنزین ⛽️ ⛽️ ⛽️ ⛽️ ⛽️ ⛽️ ⛽️ ⛽️ ادامه دارد بدنانید اگاه باشید که ایران فدایییییی لبنان میشود چون مردم بدبخت ایران باید فدا شوند
۶
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
مردم تمایل ندارند
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
چ رویی داره ولا چ حرفی
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
تو را به ارواح مردگان تون نمی خواد سخنرانی کند
مقدار کالابرگ دو برابر کنید
کاری به هیچی نداشته باش
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
اگر حتی یک ریال هم پول شرکت مخابرات به حساب دولت واریز شود حرام است و هم خیانت به بازنشستگان شرکت مخابرات محسوب می شود
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۸ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
مقام کاخ سفید به الجزیره: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست یا برنامه‌ریزی نشده است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
میدونیم نداریم،نمیشه،کسی می‌تونه بیاد،بنزین ارزونه از یک بطری آب معدنی کمتره و ...
۰
۳
پاسخ دادن
۱۲
سوال مهم از ترامپ: اگر توان نظامی ایران نابود شده، این موشک‌ها از کجا می‌آیند؟
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۱۰ شهریور
نامه ایران به شورای امنیت در پی تجاوز جدید آمریکا به جزیره لارک
دورکاری زمستانی برخی ادارات در دستور کار دولت؛ جزئیات پس از تصویب اعلام می‌شود
بقایی: موضع اتحادیه اروپایی درباره جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران ناقض حقوق بین‌الملل است
سه پیشنهاد ایران برای ارتقای نقش سازمان همکاری شانگهای
کمیسیون فرهنگی: صداوسیما در پوشش اخبار قوای سه‌گانه تخلفی نکرده است
دریادار ایرانی: پدافند هوایی در جنگ اخیر با شجاعت و آمادگی از حریم آسمان میهن دفاع کرد
سرلشکر حاتمی: تجربه جنگ اخیر بار دیگر اهمیت حیاتی و راهبردی پدافند هوایی را آشکار ساخت
دولت با واردات برنج تخلف کرده است
آخرین اخبار
همتی: معماری آینده شبکه بانکی بر فرض وقوع حمله سایبری طراحی می‌شود
سرلشکر عبداللهی: به هر سطحی از تهدیدات پاسخ به‌موقع و مؤثر می‌دهیم
پزشکیان: کشورهای شانگهای پلاس می‌توانند سهم مهمی در تحقق جهان چندقطبی داشته باشند
وزیر اقتصاد: تاب‌آوری شبکه بانکی در برابر حملات سایبری افزایش یافت
گفت‌وگوی کوتاه رؤسای جمهور ایران و چین در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای
امضای اسناد همکاری در نشست سازمان شانگهای با حضور پزشکیان
دریادار سیاری: پدافند هوایی لحظه‌ای از هوشیاری و آمادگی غافل نمی‌شود
دریادار ایرانی: پدافند هوایی در جنگ اخیر با شجاعت و آمادگی از حریم آسمان میهن دفاع کرد
کمیسیون فرهنگی: صداوسیما در پوشش اخبار قوای سه‌گانه تخلفی نکرده است
دورکاری زمستانی برخی ادارات در دستور کار دولت؛ جزئیات پس از تصویب اعلام می‌شود
سرلشکر حاتمی: تجربه جنگ اخیر بار دیگر اهمیت حیاتی و راهبردی پدافند هوایی را آشکار ساخت
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۱۰ شهریور
سه پیشنهاد ایران برای ارتقای نقش سازمان همکاری شانگهای
دیدار وزرای امور خارجه ایران و چین در بیشکک
دولت با واردات برنج تخلف کرده است
بقایی: موضع اتحادیه اروپایی درباره جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران ناقض حقوق بین‌الملل است
سوال مهم از ترامپ: اگر توان نظامی ایران نابود شده، این موشک‌ها از کجا می‌آیند؟
نامه ایران به شورای امنیت در پی تجاوز جدید آمریکا به جزیره لارک
بقائی: اتحادیه اروپایی نقش خود را در حد مجری اوامر آمریکا تقلیل داده است
عراقچی: آمریکا باید به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردد
ستاد کل نیرو‌های مسلح: تجاوز از هیچ مبدایی را تحمل نخواهیم کرد
برگزاری پنجمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی
رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات بیش از ۲۵۰۰ محکوم موافقت کردند
یک فروند پهپاد MQ۹ در شرق تنگه هرمز منهدم شد
مولفه مادی و معنوی رمز قدرت ایران
مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر با حضور پزشکیان آغاز شد
سردار نقدی: بیش‌از ۹۰ درصد موشک‌های ما در دسترس هستند
سرتیپ الهامی: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی پیروز میدان نبرد شد
دیدار روسای جمهور ایران و آذربایجان/ تاکید بر توسعه و تعمیق مناسبات دو کشور
دیدار پزشکیان و امامعلی رحمان رئیس‌جمهور تاجیکستان