باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سی‌ان‌ان، شبکه خبری آمریکایی، در گزارشی فاش کرد که پیامد‌های ناخواسته جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران بسیار فراتر از غرب آسیا خواهد رفت و بر امنیت جهانی تاثیر خواهد گذاشت و به دشمنان واشنگتن فرصتی برای گسترش نفوذ خود خواهد داد.

این شبکه خبری در تحلیلی که روز جمعه در وب‌سایت خود منتشر کرد، اعلام کرد وقتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جنگ خود علیه ایران را آغاز کرد، آن را به عنوان «ماموریتی» توصیف کرد که تنها چند هفته طول می‌کشد، اما پس از ۶ ماه، این درگیری به کابوسی تبدیل شده است که بر سر هر کسی که به آن مرتبط است، حتی از راه دور، سایه افکنده است.

سی‌ان‌ان ادامه داد: «اهداف نظامی ترامپ همچنان محقق نشده است، با وجود اینکه خواسته‌هایش دائما در حال تغییر است: از درخواست اولیه برای تسلیم کامل ایران، تغییر حکومت و کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا درخواست‌های اخیر برای بازگشایی تنگه هرمز و مهار برنامه هسته‌ای.»

به گزارش سی‌ان‌ان، پیامد‌های ناخواسته این جنگ بسیار فراتر از غرب آسیا گسترش یافت و امنیت جهانی را تحت تاثیر قرار داد، جایگاه بین‌المللی آمریکا را تضعیف کرد و احتمالا به دشمنانش فرصتی برای گسترش نفوذشان داد.

این شبکه خبری تاکید کرد که در حالی که دولت ترامپ تلاش‌های خود را بر رهایی از بحران ایران متمرکز کرده است، از سایر نقاط حساس جهانی که آمریکا مدت‌هاست در آنها درگیر بوده است، از جمله اوکراین، تایوان، دریای چین جنوبی و شبه جزیره کره، غافل شده است.

سی‌ان‌ان در پایان نوشت که پیامدهای ژئوپلیتیکی و امنیتی جنگ ممکن است بسیار فراتر از خاورمیانه گسترش یابد؛ از تصمیم ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی و خارج کردن تنها ناو هواپیمابر آمریکا از غرب اقیانوس آرام گرفته تا کمبود شدید موشک‌های رهگیر بالستیک در اوکراین. به نوشته این شبکه، بسیاری از این پیامدها هنوز آشکار نشده‌اند.

منبع: الشروق