سی‌ان‌ان در گزارشی اعلام کرد پیامد‌های پیش‌بینی‌نشده جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به خارج از خاورمیانه گسترش یافت و نفوذ آمریکا را تحت تاثیر قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سی‌ان‌ان، شبکه خبری آمریکایی، در گزارشی فاش کرد که پیامد‌های ناخواسته جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران بسیار فراتر از غرب آسیا خواهد رفت و بر امنیت جهانی تاثیر خواهد گذاشت و به دشمنان واشنگتن فرصتی برای گسترش نفوذ خود خواهد داد.

این شبکه خبری در تحلیلی که روز جمعه در وب‌سایت خود منتشر کرد، اعلام کرد وقتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جنگ خود علیه ایران را آغاز کرد، آن را به عنوان «ماموریتی» توصیف کرد که تنها چند هفته طول می‌کشد، اما پس از ۶ ماه، این درگیری به کابوسی تبدیل شده است که بر سر هر کسی که به آن مرتبط است، حتی از راه دور، سایه افکنده است.

سی‌ان‌ان ادامه داد: «اهداف نظامی ترامپ همچنان محقق نشده است، با وجود اینکه خواسته‌هایش دائما در حال تغییر است: از درخواست اولیه برای تسلیم کامل ایران، تغییر حکومت و کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا درخواست‌های اخیر برای بازگشایی تنگه هرمز و مهار برنامه هسته‌ای.»

به گزارش سی‌ان‌ان، پیامد‌های ناخواسته این جنگ بسیار فراتر از غرب آسیا گسترش یافت و امنیت جهانی را تحت تاثیر قرار داد، جایگاه بین‌المللی آمریکا را تضعیف کرد و احتمالا به دشمنانش فرصتی برای گسترش نفوذشان داد.

این شبکه خبری تاکید کرد که در حالی که دولت ترامپ تلاش‌های خود را بر رهایی از بحران ایران متمرکز کرده است، از سایر نقاط حساس جهانی که آمریکا مدت‌هاست در آنها درگیر بوده است، از جمله اوکراین، تایوان، دریای چین جنوبی و شبه جزیره کره، غافل شده است.

سی‌ان‌ان در پایان نوشت که پیامدهای ژئوپلیتیکی و امنیتی جنگ ممکن است بسیار فراتر از خاورمیانه گسترش یابد؛ از تصمیم ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی و خارج کردن تنها ناو هواپیمابر آمریکا از غرب اقیانوس آرام گرفته تا کمبود شدید موشک‌های رهگیر بالستیک در اوکراین. به نوشته این شبکه، بسیاری از این پیامدها هنوز آشکار نشده‌اند.

منبع: الشروق

برچسب ها: جنگ با ایران ، ایران و آمریکا ، جنگ منطقه ای
خبرهای مرتبط
جنگ با ایران تردد مسافران فرودگاه دبی را یک‌سوم کاهش داد
ترامپ ممکن است پس از بازگشایی تنگه هرمز اعلام پیروزی کند
ادعای آکسیوس: آمریکا فعلا حمله جدیدی علیه ایران انجام نمی‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پادشاه نروژ، هارالد پنجم، در ۸۹ سالگی درگذشت؛ ولیعهد هاکون جانشین شد
کاخ سفید: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست
یاوه گویی وزیرخزانه داری آمریکا درباره اقتصاد ایران
وال استریت ژورنال: ترامپ شخصاً رئیس سیا را در مأموریتی «بسیار محرمانه» به روسیه اعزام کرد
گاردین: جنگ ترامپ با ایران «قلک» نیروی دریایی آمریکا را خالی کرد
ترامپ نام دریاچه انتاریو را به «دریاچه آمریکا» تغییر داد
سناتور آمریکایی: ترامپ برای خروج از بحران ایران تقلا می‌کند
فرمانده سنتکام مدعی مین روبی کامل تنگه هرمز شد
شش ماه جنگ علیه ایران؛ اهرم هرمز در برابر شکاف امنیتی آمریکا و انزوای فزاینده اسرائیل
عربستان در آستانه جنگی تازه با یمن است؟
آخرین اخبار
توافق آنکارا و عربستان برای تقویت انرژی‌های تجدیدپذیر ترکیه
تصمیم دموکرات‌ها برای مقابله با ترامپ در تغییر نام دریاچه انتاریو
شمار قربانیان سیلاب نپال از ۵۰۰ نفر گذشت؛ هشدار چین درباره احتمال سیلاب‌های بیشتر
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد 
سی‌ان‌ان: پیامد‌های جنگ ایران فراتر از خاورمیانه رفت
زاخارووا: روس‌ها مثل خرس تا آخرین نفس مقاومت می‌کنند
آغاز اعتراضات در اندونزی؛ استقرار ۱۸ هزار نیرو در جاکارتا
مراکش به نیرو‌های بین‌المللی مستقر در غزه می‌پیوندد
چین: مذاکره تنها راه عملی برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا است
کرملین: پوتین با رئیس سیا دیدار نکرده است
شش ماه جنگ علیه ایران؛ اهرم هرمز در برابر شکاف امنیتی آمریکا و انزوای فزاینده اسرائیل
آمریکا از تمدید مأموریت یونیفل در لبنان پس از دسامبر ۲۰۲۶ حمایت نمی‌کند
انفجار در مقابل کاخ دادگستری الحسکه در سوریه؛ ۲ کشته
شهباز شریف: پیمان دفاعی مکه «پیام وحدت و صلح» را به منطقه مخابره کرد
کره جنوبی، آمریکا و ژاپن رزمایش سه‌جانبه را در سپتامبر برگزار می‌کنند
نظرسنجی: ۷۰ درصد روس‌ها عملکرد پوتین را مثبت ارزیابی می‌کنند
لاوروف: سفر رئیس سیا و اسقف اعظم واتیکان به مسکو نشان‌دهنده تمایل به گفت‌وگو است
پادشاه نروژ، هارالد پنجم، در ۸۹ سالگی درگذشت؛ ولیعهد هاکون جانشین شد
کاخ سفید: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست
فرمانده سنتکام: ۵۰ هزار سرباز آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند؛ ادعای اسکورت ۱۵۰۰ کشتی در هرمز
سناتور آمریکایی: ترامپ برای خروج از بحران ایران تقلا می‌کند
افزایش جان‌باختگان سیل در نپال به ۳۸۹ نفر؛ عملیات جست‌و‌جو برای مفقودان ادامه دارد
یاوه گویی وزیرخزانه داری آمریکا درباره اقتصاد ایران
وال استریت ژورنال: ترامپ شخصاً رئیس سیا را در مأموریتی «بسیار محرمانه» به روسیه اعزام کرد
فرمانده سنتکام مدعی مین روبی کامل تنگه هرمز شد
گاردین: جنگ ترامپ با ایران «قلک» نیروی دریایی آمریکا را خالی کرد
ترامپ نام دریاچه انتاریو را به «دریاچه آمریکا» تغییر داد
عربستان در آستانه جنگی تازه با یمن است؟
حمله اسرائیل به حومه دمشق
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس