جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی مقاطع محور‌های مواصلاتی شمال کشور و آزادراه قزوین-کرج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا، اظهار کرد: برابر آخرین گزارش‌های دریافتی روز جمعه، ترافیک در برخی مقاطع محور‌های مواصلاتی به صورت نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور کرج-چالوس در مسیر (جنوب به شمال)، محدوده‌های بیلقان تا سرودار و وینه تا آتشگاه با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر (جنوب به شمال)، محدوده رینه تا گزنک و همچنین در مسیر رفت و برگشت، محدوده‌های بایجان، سه‌راهی چلاو و کلرد دارای ترافیک نیمه‌سنگین است.

سرهنگ محبی همچنین از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین-کرج در محدوده‌های گلشهر و پل فردیس خبر داد.

بنا بر اعلام پلیس، وی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با توجه به افزایش حجم تردد در محور‌های مواصلاتی، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی خودداری کنند.

منبع: پلیس فراجا

برچسب ها: جاده چالوس ، پلیس فراجا ، ترافیک جاده‌ها
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