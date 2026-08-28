باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ خلبان علی اکبر طالبزاده، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع اساتید، فرماندهان و دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، ضمن تجلیل از مجاهدتهای اساتید و فرماندهان پیشکسوت و جوان این دانشگاه، گفت: نیروی هوایی ارتش با پیشینهای درخشان و تاریخی یکصد ساله، به منظور اثرگذاری بیش از پیش در عملیاتها و انجام موفقتر مأموریتهای خود که صیانت پایدار از آسمان و امنیت ملی کشور را در بالاترین سطح ممکن، نیازمند بازآرایی است.
وی با تبیین مؤلفههای اثرگذار بر برتری در صحنه نبرد، اظهار داشت: یکی از پیششرطهای بنیادین در مسیر تحول، درک دقیق و عمیق از ماهیت قدرت هوایی در نبردهای مدرن است. تجربه نبردهای اخیر در منطقه و جهان به روشنی ضرورت تحول، پویایی و انطباق سریع با الگوهای جدید جنگ را اثبات کرده است.
امیر سرتیپ طالب زاده با اشاره به پیوند تجهیزات پیشرفته و مهارتهای تخصصی افزود: اگرچه دستیابی و الحاق تجهیزات و فناوریهای پیشرفته روز دنیا از اولویتهای انکارناپذیر ماست، اما بیتردید محور اصلی این تحول، نیروی انسانی مؤمن، متعهد، ماهر و باانگیزه است که میتواند فناوریها و تجهیزات را در صحنه عمل به بالاترین سطح بازدهی و اثرگذاری برساند.
جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش با تأکید بر نقش دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری در تربیت نیروی انسانی متخصص و تراز این نیرو، گفت: دانشگاه باید متناسب با نیازهای آینده نیروی هوایی، دانش و مهارتهای مورد نیاز نبردهای نوین را در دانشجویان تقویت کند و آنان را برای حضور مؤثر در عرصههای تخصصی و عملیاتی آماده سازد.
منبع: ارتش