باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبهکباری - سید محیالدین جعفری، مدیرعامل اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، از ادامه فعالیتهای اکتشافی برای کشف منابع جدید نفت و گاز در جنوب شرق کشور خبر داد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت فعالیتهای حفاری اکتشافی اظهار کرد: «همین الان یک چاه در حال حفاری داریم که در ناحیه جنوب شرق این منطقه و در محدودهای به نام دهنو قرار دارد و امیدواریم در این منطقه نیز به کشف جدیدی دست پیدا کنیم.»
جعفری افزود: «علاوه بر این، برای کشف نفت در نواحی دهرم پایینی و دهرم بالایی نیز برنامههای جستوجو و اکتشاف منابع جدید را در همین منطقه دنبال میکنیم.»
مدیرعامل اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به برآوردهای انجامشده در حوزه اکتشاف گفت: «فورکست ما این است که در حال حاضر حدود ۵ میلیارد بشکه نفت و همچنین منابع گازی را در دست پیگیری داریم و امیدواریم با استفاده از دکلهای موجود، عملیات اکتشافی برای کشف این منابع را دنبال کنیم.»