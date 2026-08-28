مدیرعامل اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، از ادامه فعالیت‌های اکتشافی برای کشف منابع جدید نفت و گاز در جنوب شرق کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه‌کباری - سید محی‌الدین جعفری، مدیرعامل اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، از ادامه فعالیت‌های اکتشافی برای کشف منابع جدید نفت و گاز در جنوب شرق کشور خبر داد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت‌های حفاری اکتشافی اظهار کرد: «همین الان یک چاه در حال حفاری داریم که در ناحیه جنوب شرق این منطقه و در محدوده‌ای به نام دهنو قرار دارد و امیدواریم در این منطقه نیز به کشف جدیدی دست پیدا کنیم.»

جعفری افزود: «علاوه بر این، برای کشف نفت در نواحی دهرم پایینی و دهرم بالایی نیز برنامه‌های جست‌وجو و اکتشاف منابع جدید را در همین منطقه دنبال می‌کنیم.»

مدیرعامل اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به برآوردهای انجام‌شده در حوزه اکتشاف گفت: «فورکست ما این است که در حال حاضر حدود ۵ میلیارد بشکه نفت و همچنین منابع گازی را در دست پیگیری داریم و امیدواریم با استفاده از دکل‌های موجود، عملیات اکتشافی برای کشف این منابع را دنبال کنیم.»

 

برچسب ها: اکتشاف نفت ، تولید نفت
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