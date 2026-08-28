باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال دو تحریم جدید مرتبط با ایران خبر داد. یکی از این تحریم‌ها علیه فردی است که به گفته این وزارتخانه با بانک ملی ایران مرتبط است و دیگری علیه یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ اعمال شده است.

این تحریم‌ها در حالی اعمال می‌شود که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شده واشنگتن «جنگ اقتصادی گسترده‌ای علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان» آغاز خواهد کرد.

در همین حال، دولت ایران از آمادگی برای مقابله با اقداماتی از این دست خبر داده است. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، دوشنبه شب به یک برنامه دو ساله اشاره کرد و گفت: «دولت برنامه دو ساله‌ای برای امور اقتصادی کشور دارد و همه موارد در این برنامه دیده شده است».

منبع: الجزیره