باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سخنرانی پیش از خطبههای امروز نماز جمعه تهران به مناسبت هفته دولت، به نمایندگی از هیأت وزیران اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای کشور از ابتدای انقلاب تاکنون، شهدای جنگهای اخیر، فرماندهان و دولتمردان و در رأس آنها رهبر شهید انقلاب را گرامی میداریم.
وی افزود: سال گذشته اتفاقاتی در کشور رخ داد و کشور درگیر جنگ شد که در نهایت پیروزی بزرگی نصیب کشورمان شد، این پیروزی حاصل تلاش سه ضلع اصلی در کشور بود ضلع اول و اصلی ما، نیروهای مسلح و جان بر کف ما بودند که در میدان نبرد مستقیما با وحشیترین و جنایتکارترین انسانها مقابله کردند و پیروز شدند. به نظر من در این ضلعِ مرتبط با نیروهای مسلح ۴ ویژگی وجود داشت؛ یکی اینکه تمام تجهیزات رژیم تروریستی آمریکا در منطقه نابود شد، ویژگی دوم اینکه هیمنه آمریکای جنایتکار که پُز ناوهایشان را میداد شکسته شد، سوم اینکه ابرقدرت بودن ایران برای دنیا محرز شد و نشان داد ایران کشوری است آزاداندیش و مدافع حق و حقوق خود و چهارم اینکه حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تثبیت شد.
وی ادامه داد: ضلع دوم این پیروزی، مردم فهیم و میداندار بودند که از زمان شروع جنگ تاکنون میدانها را خالی نکردند من برخی شبها به میادین میرفتم و میدیدم که مردم با جان و دل پشتیبان رهبر و نیروهای مسلح بودند این ضلع ۳ ویژگی اصلی داشت؛ یکی اینکه نشان دادند فهیمتر و زمانشناستر از مردم ایران در دنیا وجود ندارد، پشتیبانی از نیروهای مسلح و رهبری عامل اصلی در پیروزی نیروهای مسلح ما بر کفار بود، دوم اینکه مردم نشان دادند عاشق رهبر و کشور و خاکشان هستند و حاضرند جان خود را بدهند، اما یک وجب از خاک وطن را ندهد و سوم اینکه مردم نشان دادند شایسته دریافت بهترین خدمات از دولت هستند و نشان دادند ما خدمتگزاران هر چه قدر برای خدمتگزاری به این مردم تلاش کنیم، منتی بر آنها نیست.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: ضلع سوم پیروزی مردم ایران بر دشمن در جنگهای اخیر، دولت بود که پشتیبان مردم و نیروهای مسلح بود، دولت نشان داد جهادی پای کار است، برنامه ریزی در سطح کلان دولت از قبل شده بود، شهادت میدهم شخص رئیس جمهور شجاعانه با ایثار و از جان گذشتگیِ تمام پای کار بود، در ایام جنگ دیدید که شخص رئیس جمهور و تک تک اعضای دولت برای خدمت رسانی آماده بودند، رئیس جمهور در طول روز شخصا به چند دستگاه مراجعه میکرد و پیگیر خدمات رسانی به مردم بود اعضای کابینه هم همینطور؛ شرایط جنگی، شرایط خاصی برای تأمین مایحتاج و امنیت غذایی مردم بود که رئیس جمهور پیگیر آن بود، عامل دیگر کارمندانی بودند که به جای لانچرها، پشت میز خدمت به مردم خدماترسانی کردند وقتی مردم به فروشگاهها مراجعه کردند و قفسهها را پر از کالاها دیدند، این حس را داشتند که کارمندان همانند جان فدایانی که پای لانچر بودند، پشت میز خدمت آماده جانفدایی بودند؛ وقتی پست برق هدف قرار میگرفت بلافاصله ظرف چند ساعت بازسازی میشد، کادر درمان، آتش نشانی، هلال احمر و ... نشان دادند که به خوبی آماده خدمت رسانی به مردم هستند.
رفیع زاده گفت: اولویت اول و شخص رئیس جمهور توجه به معیشت مردم است، قبول داریم در زمینه تورم یا برخی مسائلی که اثرات ناشی از جنگ است، کمبودهایی داریم؛ اما شهادت میدهم تک تک اعضای دولت حواسشان به سفره مردم بود. نظام جمهوری اسلامی نشان داد که اگرچه جنگطلب نیست، اما از یک وجب خاک کشور نمیگذرد و منافع تک تک مردم ایران را در نظر دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره این سازمان گفت: این سازمان تلاش میکند فرآیندهای اداری کشور همانند سایر خدمات، پایدار بماند. برای اصلاح نظام اداری برنامه مدونی در ابتدای دولت چهاردهم ارائه دادیم و حاصل این برنامه ریزی و توجه به اصلاح نظام اداری به عنوان بستر پیشرفت و توسعه کشور خود را نشان خواهد داد؛ برخی مواردی که در جریان اصلاح نظام اداری رخ داد، به این شرح است؛ یکی از مسائلی که موجب آزار و اذیت مردم در دریافت خدمات میشد وجود تشکیلات موازی و دستگاههای اضافی بود که تلاش کردیم آنها را ادغام کنیم، در نتیجه ۵۵ نهاد و شورای موازی ادغام یا اصلاح شد که در بعد از انقلاب کم سابقه بود، بر آورد ما این است که از محل حذف این پستها ۲۲ همت صرفه جویی مالی، ۵۶ همت صرفه جویی بابت کاهش فضای اداری و ۳۴۳ همت درآمدزایی از محل مولدسازی داراییهای دولت عاید کشور شود که نشان میدهد کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش خواهد یافت.
وی تأکید کرد: یکی دیگر از مواردی که مردم را اذیت میکرد، عدم تفویض اختیار کافی به ادارات بود و کارمندان مجبور بودند ارباب رجوع را به سطوح بالاتر مانند ادارات کل استانی یا پایتخت ارجاع دهند، اما با بخشنامهای که صادر کردیم ۷۵ درصد خدمات به استانها و شهرستانها تفویض میشود و مراجعه کنندگان به ادارات شهرستانی باید همه خدمات را کامل دریافت کنند، اگر مردم در ادارات با مانع مواجه شدند با ۱۲۸ تماس بگیرند و اطلاع دهند تا سازمان اداری و استخدامی آن را پیگیری کند.
رفیع زاده افزود: بر این اساس ۵۱ مجتمع اداری ایجاد و ادارات استانها و شهرستانها را تجمیع کردیم؛ استخدام را عادلانه کردیم که در نتیجه ۷۰ درصد جذب بر اساس آزمونها باشد؛ فوریتهای اداری را به عنوان شنیدن صدای مردم و مبنا قرار دادن آن، مستقر کردیم؛ من در گوشی خودم به طور لحظهای میبینم که مردم کدام شهرستان بیشترین مشکل را دارند و بلافاصله ورود میکنم؛ متوسط پاسخگویی به اعتراضات از چند ماه به ۳ ساعت و نیم کاهش یافته است؛ برای جذب نخبگان برنامه ویژهای در نظر گرفتهایم در این دولت ۲۰ درصد جذب اعضای هیأت علمی برای نخبگان اختصاص یافته است.
رفیع زاده یادآور شد: امیدوارم کشورمان با وحدت و انسجام تمام ناملایمات را پشت سر بگذارد و خدمتگزار واقعی مردم باشد.
منبع: ایرنا