باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه گاردین گزارش داد رژیم اسرائیل اقدام به راه‌اندازی یک اندیشکده جعلی کرده تا بر پاسخ‌های و حتی داده‌های آموزشی چت‌بات‌های هوش مصنوعی اثر بگذارد.

این وب‌سایت که «مؤسسه هانوفر برای سیاست عمومی» نام دارد، طی تنها ۹ روز ۱۲۴ گزارش با بیش از ۵۶۰ هزار کلمه منتشر کرده است.

گزارش تحقیقی گاردین نشان می‌دهد که این وب‌سایت تلاش کرده است روایت‌های مورد نظر اسرائیل درباره جنگ غزه و مناقشه اسرائیل و فلسطین را در اختیار چت‌بات‌های هوش مصنوعی قرار دهد.

گاردین می‌گوید موسسه هانوفر ظاهراً در هیچ حوزه قضایی به‌عنوان یک شخصیت حقوقی ثبت نشده، آدرس فیزیکی مشخصی ندارد، کارکنان آن معرفی نشده‌اند و هیچ‌یک از گزارش‌هایش نیز نام نویسنده ندارد.

حتی در بخش شرایط استفاده از سایت آمده است که این شرایط تابع قوانین «کشوری است که مؤسسه در آن تأسیس شده»، اما نام آن کشور مشخص نشده است.

شرکت رسانه‌ای آمریکایی «پیرو» (Piro Inc) که این وب‌سایت را راه‌اندازی کرده، آن را در ماه اوت نزد وزارت دادگستری آمریکا و بر اساس قانون ثبت عوامل خارجی ثبت کرده است.

این قانون افرادی و شرکت‌هایی را که برای دولت‌های خارجی فعالیت می‌کنند، ملزم به افشای این ارتباط می‌کند. در اسناد ثبت‌شده، «پیرو» اعلام کرده است که مطالب این سایت را برای اسرائیل توزیع می‌کند.

گاردین می‌نویسد این سایت بخشی از یک کارزار بسیار گسترده‌تر است که ده‌ها میلیون دلار از سوی اسرائیل برای آن هزینه شده و این منابع از طریق واسطه‌هایی از جمله شرکت تبلیغاتی اروپایی Havas Media به شرکت‌های آمریکایی منتقل شده است.

هدف این کارزار، به گفته گاردین، این است که محتوایی تولید و در اینترنت منتشر شود که احتمال دیده‌شدن و استناد به آن توسط چت‌بات‌های هوش مصنوعی افزایش یابد و در نهایت، این چت‌بات‌ها هنگام پاسخ به پرسش‌های کاربران، استدلال‌ها و روایت‌های مورد نظر اسرائیل را ارائه کنند.

۱۲۴ گزارش در ۹ روز

بررسی گاردین نشان می‌دهد مؤسسه هانوفر بین ۶ تا ۱۴ اوت، ۱۲۴ گزارش منتشر کرده که مجموع آنها بیش از ۵۶۰ هزار کلمه بوده است؛ یعنی به‌طور متوسط حدود ۴۵۰۰ کلمه برای هر گزارش.

این فعالیت در دو روز به اوج رسید. مؤسسه در روز‌های ۱۲ و ۱۳ اوت، ۷۳ گزارش منتشر کرد که مجموع آنها نزدیک به ۳۵۴ هزار کلمه بود.

پس از انتشار نخستین گزارش‌ها درباره این مؤسسه، دیگر مطلبی در سایت منتشر نشده است.

تقریباً تمام عناوین این گزارش‌ها به شکل سؤال نوشته شده‌اند؛ سؤالاتی که شباهت زیادی به پرسش‌هایی دارند که کاربران ممکن است مستقیماً از چت‌بات‌های هوش مصنوعی بپرسند.

از جمله این عناوین:

«آیا ضدصهیونیسم یهودستیزی است؟»

«آیا اسرائیل فلسطینیان را از سرزمینشان اخراج کرد؟»

«آیا اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود؟»

گزارش‌ها از نظر ظاهری شبیه تحقیقات دانشگاهی هستند و به منابع متعددی استناد می‌کنند؛ از جمله بانک جهانی، سازمان‌های وابسته به سازمان ملل، مرکز آمار فلسطین، سازمان عفو بین‌الملل و متن کنوانسیون نسل‌کشی.

اما گاردین می‌گوید نحوه تنظیم این مطالب به‌گونه‌ای است که انتقاد‌ها از اسرائیل کم‌رنگ شود.

نیک کلیولند-استاوت، پژوهشگر مؤسسه کوئینسی که درباره مؤسسه هانوفر تحقیق کرده، به گاردین گفت طراحی سایت در نگاه اول کاملاً حرفه‌ای و دانشگاهی به نظر می‌رسد.

به گفته او، طراحی وب‌سایت، لوگو‌ها و نحوه ارائه مطالب باعث می‌شود سایت شبیه یک مؤسسه پژوهشی معتبر به نظر برسد؛ اما با مطالعه دقیق‌تر مطالب مشخص می‌شود که بخش قابل توجهی از استدلال‌های آن منطقی نیست.

یکی از روش‌های مورد اشاره گاردین، نحوه پرداختن سایت به اتهام نسل‌کشی و آپارتاید علیه اسرائیل است.

در مواردی که سازمان‌های حقوق بشری به این نتیجه رسیده‌اند که اسرائیل مرتکب نسل‌کشی یا آپارتاید شده است، گزارش‌های هانوفر تأکید می‌کنند که هیچ دادگاهی هنوز درباره این ادعا‌ها حکم نهایی صادر نکرده است.

گاردین می‌گوید این صورت‌بندی در ۲۰ مورد از ۱۲۴ گزارش مؤسسه هانوفر تکرار شده است.

همین روش درباره آمار تلفات و کمک‌های بشردوستانه نیز دیده می‌شود. در ۵۵ گزارش، آمار به جای انتساب مستقیم به یک طرف، به «یکی از طرف‌های درگیر در رویدادها» نسبت داده شده است.

این شیوه هم درباره آمار اسرائیل و هم درباره آمار فلسطینی‌ها به کار رفته است.

به نوشته گاردین، نتیجه چنین رویکردی این است که خواننده ممکن است به این برداشت برسد که درباره آنچه در غزه رخ داده، تقریباً هیچ اطلاعات قطعی و قابل اثباتی وجود ندارد.

هدف اصلی، کاربران نیستند

گاردین می‌گوید ساختار فنی سایت نیز نشان می‌دهد که هدف آن صرفاً انتشار مطالب برای خوانندگان انسانی نبوده است.

گاردین معتقد است هدف مهم‌تر این کارزار، صرفاً این نیست که کاربران هنگام جست‌وجوی اینترنتی به سایت هانوفر برسند. به گفته این رسانه مسئله مهم‌تر داده‌های آموزشی هوش مصنوعی است.

کارشناسان دو مسیر را برای اثرگذاری بر چت‌بات‌ها توضیح می‌دهند.

مسیر اول، انتشار وب‌سایت‌ها و تولید محتوا با این امید است که چت‌بات‌ها بعد‌ها هنگام پاسخ دادن به کاربران به این مطالب استناد کنند.

اما مسیر دوم، که «نگران‌کننده‌تر و بالقوه مؤثرتر» است، وارد کردن این مطالب به مخازنی مانند کامن کراول است؛ مخازنی که بخشی از داده‌های مورد استفاده برای آموزش مدل‌های تجاری هوش مصنوعی را تأمین می‌کنند.

اگر یک روایت وارد داده‌های آموزشی مدل شود، ممکن است چت‌بات بعداً همان روایت را بازتولید کند، بدون اینکه حتی منبع آن را ذکر کند. در چنین شرایطی، کاربر ممکن است نتواند منشأ اطلاعات را بررسی و راستی‌آزمایی کند.

این فعالیت‌ها در شرایطی انجام می‌شود که جایگاه اسرائیل در افکار عمومی آمریکا به‌شدت تضعیف شده است.

بر اساس گزارش گاردین، مقام‌های اسرائیلی نیز به‌تدریج درباره موفقیت تلاش‌های اسرائیل برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی خارجی، ابراز تردید کرده‌اند.

در ماه ژوئیه، مقام‌های اسرائیلی به روزنامه یدیعوت آحارونوت گفتند این کارزار شکست خورده است.

یکی از این مقام‌ها گفت دولت اسرائیل «پول زیادی پرداخت کرد، اما وضعیت فقط بدتر شد.»

منبع: فارس