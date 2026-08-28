باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی -در نمایشگاه گروهی نقاشی «مدرسه میناب» آثاری از هنرمندان نامآشنایی، چون بهزاد شیشهگران، سیروس مقدم، غلامعلی طاهری، مرتضی اسدی، کاظم چلیپا، علی ندایی، حسن یاقوتی، عبدالحمید قدیریان، مصطفی گودرزی، ناصر سیفی، جمشید حقیقتشناس، مرتضی گودرزی دیباج، سید مسعود شجاعی طباطبایی، کامیار صادقی، سید علی میرفتاح، ماهیار چرمچی، مصطفی قربانی، حسین عینیبخش و محمدعلی نادری به نمایش درآمده است.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در حاشیه بازدید از این نمایشگاه گفت: نمایشگاه بسیار تأثیرگذار است و هر یک از تابلوها به اندازه چندین سخنرانی و کتاب، پیام دارند. این آثار، سند حقانیت و مظلومیت مردم ایران و به ویژه کودکان ایرانی هستند که در این جنگ به صورت ناجوانمردانه و عمدی هدف جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفتند.
وزیر امور خارجه با اشاره به ابعاد فاجعه انسانی مدرسه میناب، تأکید کرد: شهدای دانشآموز مدرسه میناب به اسطورههای قهرمانی مردم ایران تبدیل شدهاند و این حادثه هرگز فراموش یا بخشیده نخواهد شد.
وی از آمادگی وزارت امور خارجه برای انتقال این نمایشگاه به کشورهای خارجی خبر داد و افزود: اگر طاقت دیدن این حقایق را داشته باشند، این نمایشگاه را کشور به کشور خواهیم برد تا چهره واقعی حقوق بشر غربی را به نمایش بگذاریم.
سید عباس عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به تولید آثار هنری متنوع شامل موسیقی، نقاشی و کلیپهای تصویری در جریان رویدادهای اخیر، بر ضرورت تداوم این مسیر برای انتقال پیام فداکاری و جانفشانی مردم ایران به نسلهای آینده تأکید کرد و گفت: این فداکاریها در دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه رقم خورده و هنر تنها رسانهای است که میتواند این حماسه را به ابدیت برساند.
وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد وزارتخانه در حوزه حقوقی و بینالمللی، اظهار داشت:بخش حقوقی وزارت خارجه تاکنون موفق به تهیه چهار تا پنج مجله از استنادات حقوقی جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگهای اخیر و همچنین آثار تحریمهای اقتصادی ناجوانمردانه شده است و این روند تداوم خواهد یافت.
عراقچی با انتقاد شدید از رویکرد نهادهای بینالمللی، تصریح کرد: حقوق بشر به ابزاری سیاسی در دست کشورهای غربی تبدیل شده و در حالی که برای هر حادثه کوچک در تهران صدها بیانیه صادر میکنند، برای کشتار ۷۰ هزار نفر در غزه حتی یک قطعنامه در شورای امنیت یا شورای حقوق بشر صادر نمیشود.
وی افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق بشر به معنای واقعی کلمه، روشن و بدون ابهام است و اجازه سوءاستفاده از این مفهوم را به کشورهای دیگر نخواهد داد.
وزیر امور خارجه در خصوص دیپلماسی هنری نیز خاطرنشان کرد: این بخش در وزارت خارجه فعال شده و آمادگی کامل برای انتقال نمایشگاه «مدرسه میناب» به کشورهای مختلف و دعوت از شخصیتهای خارجی ساکن ایران برای بازدید از این آثار وجود دارد تا پیام مظلومیت و حقانیت مردم ایران به گوش جهانیان برسد.
او افزود: ما همواره در مجامع بینالمللی، هرچند تحت تأثیر قدرتهای بزرگ هستند، تا جای ممکن از حقوق مردم ایران دفاع خواهیم کرد.
گفتنی است نمایشگاه «مدرسه میناب» از روز شنبه ۷ شهریور لغایت ۳۱ شهریور، همه روزه از ساعت ۹ تا ۲۰ در گالری خانه (موزه موقت میناب) واقع در تهران، انتهای خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، پذیرای علاقهمندان خواهد بود.