باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ امروز جمعه ششم شهریور از ساعت ۱۶:۳۰ در اردن به مصاف ازبکستان رفتند.
شاگردان محمدرضا رجبی در این دیدار با نتیجه ۳۶ بر ۲۴ برابر این تیم پیروز شدند و ضمن رسیدن به نیمه نهایی مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب کردند.
در ادامه رقابتهای امروز بحرین مقابل عربستان و قطر برابر اردن به میدان میروند تا تکلیف دو سهمیه دیگر نیز مشخص شود.
هندبالیستهای ایران در مرحله گروهی با تیمهای عربستان، قطر، کویت و سوریه همگروه بودند و با سه برد برابر عربستان، کویت و سوریه و یک شکست برابر قطر به عنوان تیم دوم بعد از قطر راهی دور یک چهارم نهایی مسابقات شه و در این مرحله با برد برابر ازبکستان به نیمه نهایی مسابقات راه یافتند.
محمدطاها ابراهیم خانلری سیس، مهدی احمدیفر، امیرحسین ثمربخش، عرشیا جاویدیفر، حسن جودکی، صالح حسهزاده، محمدحسین حقستان، مهرشاد منصوری، شایان سوسنی، علی غیور، فرزاد مسیبی، محمد کشاورز، مهدیار مولوی، حسین خجسته، فرشاد نوروزپور، امیرحسین نیکاقبال، محسن هادیزاده، محمدرضا همتی و محمدحسین کمالی اسامی تیم ملی ایران در این رقابتهاست.
کادرفنی تیم ملی هندبال نوجوانان را محمدرضا رجبی به عنوان سرمربی، عزیز نوربهبهانی مربی، حسین رجبی سرپرست، رضا سرسنگی ماساژور و امیرحسین چوپانی تدارکات تشکیل میدهند.
مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶ تا ۱۰ شهریور ماه در اردن ادامه دارد.