باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی اسد با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی تعطیلات، اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد و بازگشت مسافران در مسیر (شمال به جنوب) و در راستای مدیریت و تخلیه بار ترافیکی در محورهای مواصلاتی، مقرر شد از ساعت ۱۸:۴۵ امروز، محدودیت ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال اجرا شود.
وی افزود: بر اساس این محدودیت، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال ممنوع خواهد بود و هر دو محور در مسیر (شمال به جنوب) به صورت یکطرفه مدیریت میشوند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این محدودیت با هدف تسهیل روند بازگشت مسافران، افزایش ظرفیت عبوری در مسیر (شمال به جنوب) و جلوگیری از تشدید تراکم ترافیکی اعمال شده است.
سردار کرمی اسد تصریح کرد: محدودیت اعمال شده تا زمان تخلیه بار ترافیکی، کاهش تراکم و روان شدن جریان عبور و مرور در این محورها ادامه خواهد داشت و زمان پایان محدودیت نیز متناسب با شرایط ترافیکی اعلام میشود.
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای شمالی
وی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی، گفت: در محور چالوس، ترافیک در مسیر رفت و برگشت در حدفاصل بیلقان تا سرودار و حدفاصل وینه تا آدران سنگین است. همچنین در مسیر (شمال به جنوب) محدودههای میانک، مکارود، انارک، ولیآباد و تونل کندوان با ترافیک سنگین مواجه هستند.
سردار کرمیاسد افزود: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت در حدفاصل رینه تا گزنک و محدودههای بایجان، سهراهی چلاو و کلرد سنگین گزارش شده است. همچنین در مسیر شمال به جنوب این محور، محدوده پیست آبعلی دارای ترافیک سنگین است.
وی ادامه داد: در محور فیروزکوه نیز ترافیک در مسیر شمال به جنوب در محدوده گیلاوند سنگین است و در مسیر رفت و برگشت حدفاصل پل سفید تا زیرآب نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از ترافیک سنگین در محور قدیم بومهن ـ تهران در محدودههای جاجرود و پل اتوبان بابایی خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیرهای رفت و برگشت روان است. همچنین در محور قدیم تهران ـ بومهن در مسیر جنوب به شمال تردد روان گزارش شده است.
سردار کرمی اسد در تشریح آخرین وضعیت جوی محورهای شمالی نیز گفت: محور چالوس در ارتفاعات با مهگرفتگی مواجه است و سایر محورهای شمالی در حال حاضر فاقد مداخلات جوی گزارش شده هستند.
وی در پایان از رانندگان و مسافران خواست با توجه به افزایش حجم تردد در روزهای پایانی تعطیلات، ضمن توجه به محدودیتهای اعمال شده و توصیههای مأموران پلیس راه، از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی پرهیز کرده و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی مسیر مورد نظر خود مطلع شوند.
منبع: پلیس راه