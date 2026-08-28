سیروس مقدم کارگردان «پایتخت» این روزها با یک تابلو با موضوع شهدای دانش‌آموز میناب در یک نمایشگاه گروهی حضور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - سیروس مقدم در حاشیه افتتاح نمایشگاه گروهی نقاشی «مدرسه میناب»، با اشاره به اثر خود با موضوع شهدای دانش آموز این حادثه، از دلایل خلق این تابلو و احساسات شخصی خود گفت:این تابلو در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ کشیده شده و انگیزه اصلی آن، حادثه دلخراش مدرسه میناب است و با توجه به اینکه من هنرمندی جنوبی با تعصب و عرق خاص نسبت به این منطقه دارم، این اتفاق برای من شدت تأثیر بیشتری نسبت به عموم مردم داشت و حال مرا بسیار خراب کرد.

کارگردان مجموعه «پایتخت» افزود: حدود سه تا چهار ماه پیش از برگزاری این نمایشگاه مطلع شده و با اشتیاق فراوان داوطلب شدم، تنها اثری که مختص به ماکان که کار شده، همین تابلوست و بیشترین تأثیر را خود قصه این بچه‌ها بر من گذاشت. در این اثر، یک گور خالی در میان گورستانی وسیع به تصویر کشیده شده که نور خالی بر فراز آن، مفهوم اصلی کار را شکل داده است.

مقدم در پاسخ به پرسشی درباره پروژه جدید مراسم وداع رهبر شهید، گفت: این مستند در مرحله تدوین است و تعدادی از کارگردانان، مستند‌هایی با دیدگاه‌های شخصی خود درباره مراسم و وقایع مرتبط با وداع با رهبر شهید کار کردند و من نیز از زاویه خاص خودم وارد این پروژه شده‌ام.

وی ادامه داد: قصه این مستند از تاجیکستان شروع می‌شود و یک کاراکتر محوری دارد که روایت از زبان او بیان خواهد شد. برای تکمیل کار، گروه باید چند روزی به تاجیکستان سفر کند تا شروع و پایان فیلم در آنجا ضبط شود.

کارگردان «پایتخت» در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره زمان قطعی تولید پایتخت اظهار داشت: از این پروژه به احتمال زیاد امسال خبری نیست و دلیل آن را نیاز به دستیابی به سوژه قوی‌تر برای ارائه است و همچنین هر کدام از عوامل درگیر پروژه‌های دیگری هستند. رسانه ملی هم به شدت مشتاق انجام این کار هستند و آن را یک اولویت میدانند، اما شرایط فعلی اجازه نمیدهد که این پروژه در سال جاری تکمیل شود و در سال آینده احتمالا ساخته شود.

برچسب ها: سیروس مقدم ، سریال پایتخت ، جنگ رمضان
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